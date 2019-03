Cruces entre Cambiemos y el kirchnerismo por Padilla

El oficialismo y la oposición, representada en el kirchnerismo, se trenzaron ayer en el inicio de la sesión por la investigación del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en vísperas a su visita a la Comisión Bicameral de Inteligencia.

El Frente para la Victoria volvió a insistir a través de cuestiones de privilegio con la convocatoria a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal.

“Si no constituimos la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público no habrá respuestas sobre los motivos de la negativa de Stornelli a concurrir a las dos indagatorias a las que fue citado”, ni sobre “qué ha hecho Casal respecto a la solicitud del juez Ramos Padilla”, expresó la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Además, “no podremos dilucidar cómo es el sistema de articulación de operaciones mediáticas con adelantamiento de sentencias”, advirtió.

“Al falso abogado D’Alessio le encontraron en sus teléfonos información sobre el contenido de sentencias, por ejemplo, antes de que la Cámara fallara satisfactoriamente para ciertos empresarios, lo que fue publicado por el diario Clarín”, agregó la legisladora.

A su turno, Fernando “Pino” Solanas expresó su decepción por que este asunto que “debería conmover a la política nacional no obtenga el compromiso que requiere” y recordó que fue el Presidente de la Nación el que “inauguró la era de las escuchas en la política nacional”.

Además, solicitó que se les permita a otros senadores participar de la Comisión Bicameral que este jueves recibirá a Ramos Padilla.