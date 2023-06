Crece la campaña: violento cruce entre Larreta y Bullrich

Los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, sostuvieron ayer un fuerte entredicho, al cruzarse con declaraciones de campaña en las que reafirmaron sus contrastes y evidenciaron las diferencias de criterio en caso de ganar.

Involucrado de lleno en la campaña electoral, Rodríguez Larreta volvió a diferenciarse de su rival en la Paso al afirmar que intentar "imponer desde la tribuna” y “esta cosa de la violencia” no funcionaron antes en Argentina.

Rodríguez Larreta habló en Radio Continental sobre los temas en los que no coincide con la otra precandidata presidencial de Juntos por el Cambio. Aclaró que ambos son parte de la misma coalición y por lo tanto tienen “una visión común de país”. Pero se distanció: “Con ella tenemos una diferencia en el cómo, y el cómo hace la diferencia, la posibilidad de lograr las cosas o no lograrlas”. En ese sentido, dijo que a diferencia de la exministra de Seguridad él no cree en el “solo hecho de expresar la voluntad diciéndolo fuerte, planteando que si uno gana impone al resto”.

Bullrich

"Ventajero", "oportunista", "enorme bajeza moral" y "deleznable" fueron apenas una parte de la batería de calificativos negativos que Patricia Bullrich utilizó para criticar a Horacio Rodríguez Larreta después de que el jefe de Gobierno denominara a la gestión presidencial de Mauricio Macri como "un modelo que fracasó" y que quiere replicar ahora la extitular del PRO.

Consultada por Clarín sobre las declaraciones de Rodríguez Larreta, Bullrich prendió el ventilador y se despachó con fuertes cuestionamientos hacia su rival en las Paso de Juntos por el Cambio. "Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto", sostuvo la exministra de Seguridad.

"Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", agregó, enojada con Larreta, quien es su compañera dentro del partido y será su adversaria política en las primarias del 13 de agosto. En diálogo telefónico con este diario, Bullrich prosiguió con sus cuestionamientos hacia Rodríguez Larreta, al plantear que lo que dijo en una entrevista radial fue en tono electoral y no sintiéndose parte de un espacio del que forma parte e integra desde hace dos décadas.

"Habla de las diferencias que tenemos, de la velocidad en que haríamos los cambios..., es todo muy oportunista lo que dice”, señaló la exministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri.