Condolencia de Cristina Kirchner

La ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner publicó ayer en su cuenta de Twitter sus condolencias para el presidente Mauricio Macri, por la pérdida de su padre, Franco Macri, fallecido a los 88 años.

“Al presidente Mauricio Macri y su familia, mis condolencias por el fallecimiento de su padre”, indicó.

En el mismo sentido ya se habían expresado otros referentes del peronismo, como el ex candidato presidencial en 2015 y ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, además de varios gobernadores de esa fuerza política.