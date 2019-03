Macri despidió a su padre en una ceremonia hermética

El presidente Mauricio Macri despidió ayer en el cementerio Jardín de Paz de la localidad bonaerense de Pilar a su padre, Franco Macri, quien falleció la noche del sábado a los 88 años. El sepelio fue una ceremonia íntima y hermética, luego de conocerse la decisión de la familia de no oficiar un velorio.

El mandatario arribó alrededor de las 17 de ayer al cementerio donde fueron enterrados los restos de su padre. Más temprano, el Presidente había llegado en avión a la ciudad de Buenos Aires desde de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, donde había viajado junto a su esposa Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia, para pasar el fin de semana de carnaval.

Su estadía en la ciudad patagónica se vio interrumpida por la noticia del fallecimiento de su padre el sábado por la noche, tras una extensa enfermedad que lo había deteriorado durante el último año.

Luego de su llegada al Aeroparque Jorge Newbery, Macri se trasladó en helicóptero hasta la Quinta presidencial de Olivos, desde donde viajó por vía terrestre hasta Pilar, para participar junto a su familia del sepelio de su padre para el cual, se informó, no hubo velatorio.

El Jefe de Estado se manifestó públicamente a través de un mensaje de Twitter en el que agradeció “el cariño y afecto” que le enviaron para atravesar este momento; también pidió tener “un día de intimidad familiar”. “Gracias de corazón por los mensajes, llamados, tuits y comentarios que recibí desde anoche. No llego a responder todos pero sepan que su afecto y apoyo son la energía que necesito para seguir adelante. Gracias a todos”, escribió Macri en sus redes sociales.

Y cerró: “Entiendo que en el día de hoy mucha gente quiere acercarse a manifestarme su cariño y apoyo. Pero queremos que sea un día de intimidad familiar. Por eso les pido a todos que nos permitan a mi familia y a mí la soledad que estos momentos requieren”.

Franco llegó a la Argentina el 7 de enero de 1949 junto a sus hermanos Pía y Tonino. La familia, de origen acomodado, había comenzado a sufrir penurias hacia 1943. Acá los esperaba Giorgio, que le consiguió a Franco un trabajo de albañil en Ciudad Evita para la Sociedad Anónima de Obras Públicas (Sadop). A pesar de no hablar una palabra de español, el mundo de los ladrillos se convertiría en el medio ambiente propicio para que, rápidamente, él escalara posiciones.

Fundó su primera constructora en 1950 y una década después se consolidó con un pequeño emporio que se expandió a diversos rubros.