Cristina Kirchner cuestionó allanamientos y denunció que quedaron sustancias tóxicas

A raíz de los allanamientos realizados durante el fin de semana, el abogado de la ex presidenta y actual senadora Cristina de Kirchner salió a cuestionar los operativos que se realizaron en el domicilio de Recoleta, y en la provincia de Santa Cruz -en Río Gallegos y El Calafate-, denunció que se secuestró material que nada tiene que ver con la causa de presuntas coimas en la obra pública y que se filtró a la prensa datos falsos sobre la existencia de bóvedas y documentos. Pero además, aseguró que durante las pesquisas que se realizaron en el departamento de las calles Uruguay y Juncal los efectivos dejaron sustancias tóxicas que afectaron al personal de limpieza, motivo por el cual la ex mandataria no regresó a su residencia.

En un texto que publicó en el sitio de la propia Cristina de Kirchner, Carlos Beraldi reiteró sus críticas porque se le impidió participar de los allanamientos y denunció que se trató de violación a las disposiciones constitucionales.

Además, afirmó que el allanamiento en la propiedad de El Calafate "fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana". "Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita", agregó.

Para Beraldi, el material secuestrado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco del expediente iniciado tras las anotaciones del exchofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno, "no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que, además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación". Y remató: "Pero además y como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de Senadora de la Nación que le fuera conferido por el voto popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires".

El letrado dijo además que no se está preservando la cadena de custodia y que no hay garantías de que nadie haya plantado "pruebas falsas".

Beraldi concluye con que Bonadio actúa con "prejuzgamiento" sobre su defendida y calificó de "insólito" el informe que el pasado viernes publicó el magistrado en el Centro de Información Judicial (CIJ), en el que definió que “Néstor y Cristina Kirchner lideraban una organización delictiva de funcionarios públicos.”

Por otro lado, el letrado que defiende a Cristina de Kirchner denunció que en el departamento de la calle Uruguay, en el barrio de Recoleta, los efectivos que actuaron en el allanamiento dejaron sustancias tóxicas que afectaron la salud del personal de limpieza, lo que motivó que la ex presidente no regrese al domicilio tras el operativo.

Al respecto, el Hospital de Clínicas difundió un certificado en el que indica que tres personas fueron atendidas en ese centro de salud el domingo por la tarde y que los pacientes presentaban "síntomas de irritación en las vía aérea superior, piel y mucosas".

A través de un comunicado, la entidad indicó que se les "realizaron los estudios correspondientes y tratamiento sintomático con buena respuesta clínica por lo que se les otorgó el alta hospitalaria con control ambulatorio".