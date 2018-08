Macri a empresarios: “Si reciben un pedido indebido, tienen un Presidente al cual acudir”

En una auditorio repleto de empresarios, el presidente Mauricio Macri envió un fuerte mensaje contra el cobro de coimas de parte de los funcionario públicos. "Si alguno se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un Presidente al cual acudir", les dijo a los miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

"No tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley, y quiero ser claro en esto: si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un Presidente al cual acudir", advirtió el mandatario, durante un breve discurso brindado en el Día del Empresario Nacional.

Macri participó ayer de un cónclave con los empresarios más poderosos del país, congregados en el hotel Sheraton de Retiro, para el encuentro anual de la AEA.

Les pidió además, "controlar el gasto público, que también tienen que denunciar para crear empleo de calidad".

Ante los empresarios, representantes de las más grandes compañías, Macri expresó: "si alguno de ustedes, quiero ser bien claro, se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir y a un equipo de gobierno, ante el cual denunciarlo".

En otro pasaje de su discurso, el primer mandatario afirmó que desde el gobierno "estamos haciendo lo que hay que hacer para asegurar la transparencia, la institucionalidad", tras sostener que ambos valores "son fundamental para avanzar hacia un país que queremos o nos merecemos".

Macri indicó además que este "es el momento de ponernos a trabajar juntos, hombro con hombro, para que el país pueda salir de una vez por todas, de esa historia crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años".

Seguidamente, se refirió a la importancia de "terminar con los problemas de raíz y resolver las verdaderas causas porque la Argentina no es hoy el país que debería ser". Asimismo, les dijo a los empresarios "sepan que de este lado hay un estado que los va acompañar, que ya no hay un estado que los quiera aplastar, que pone trabas, sino un estado que allana el camino para que puedan crecer y aumentar su productividad, porque ahí está el eje". Precisó además que este "es un Estado que no cambia las reglas de juego, ni aún en las tormentas para que haya previsibilidad y poder apostar a largo plazo".

El Presidente, al comenzar su discurso, consideró que "más allá del momento que está transcurriendo en esta tormenta que atravesamos de frente están pasando cosas importantes para el futuro de los argentinos".

"No se trata de negar para nada la agenda de dificultades que tenemos por delante para resolver, especialmente hasta que no lleguemos a un equilibrio fiscal", porque sin ello y sin "un sistema financiero potente, nos hace depender del financiamiento externo", lo que significa "que vamos a estar expuestos a las volatilidades que está viviendo el mundo".