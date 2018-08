Rocca reconoció pago de coimas para superar “trauma” de Venezuela

La principal cara de Techint, Paolo Rocca, reconoció ante sus pares de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que pagaron coimas para lograr la intermediación del gobierno argentino ante Venezuela, cuyo presidente Hugo Chávez había nacionalizado Sidor, una compañía del holding empresario.

"Luis Betnaza accedió a una exigencia del gobierno de aquel entonces de un apoyo", admitió Rocca al ser entrevistado por el periodista Carlos Pagni, moderador de un evento que se realiza este jueves en el Hotel Sheraton de Retiro. Betnaza es el CEO de la compañía que esta semana confesó como arrepentido ante la Justicia el pago de retornos en la causa que se inició a partir de los registros del chofer Oscar Centeno en ocho cuadernos.

Durante su exposición, Rocca aclaró en varias oportunidades que su compañía no participó en "El Club de la Corrupción". Diferenció el pago por el caso Venezuela del escándalo de los bolsos con dinero. Para fundamentarlo, el ejecutivo dijo que entre 2004 y 2014 su firma participó del 1% de la adjudicación de la obra pública. Es la misma estrategia que plantearon los abogados de Betnaza ante el caso que instruye el juez Claudio Bonadio.

"Estuvimos fuera de todo esto. Fuimos conscientes de lo que pasaba. Sabíamos que las cosas no estaban bien pero no fuimos cómplices ni partícipes", analizó.

Al profundizar sobre las dificultades que atravesaron en Venezuela, Rocca dijo que la retirada fue "muy complicada". "Se había militarizado la empresa. En esa circunstancia, Betnaza accedió a una exigencia de apoyo. La salida de Venezuela ha sido un trauma enorme", desarrolló.