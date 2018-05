Francisco: “No se dejen robar la esperanza”

"No se duerman, no pierdan la capacidad de soñar despiertos, de soñar dormidos somos capaces todos. Miren más allá, no se dejen robar la esperanza, porque la esperanza no defrauda y los va a llevar adelante. ¡Anímense!"

Ese fue el mensaje de aliento que le envió ayer el Papa a cientos de jóvenes argentinos, con quienes se conectó en videoconferencia para inaugurar la nueva sede porteña de la fundación pontificia Scholas Occurrentes, en la Villa 31, evento al que asistió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El edificio, con una "casa cultural y deportiva" con capacidad para más de 150 personas y oficinas de trabajo para 37 personas, tendrá un anfiteatro al aire libre y un espacio verde donde se desarrollará un programa de huertas agroecológicas.

El Papa, que se trasladó desde el Vaticano a la oficina que tiene Scholas en el barrio de Trastevere -en Palazzo San Callisto, propiedad del Vaticano , por videoconferencia inauguró también otras dos oficinas de esta red mundial educativa en Mozambique y en Colombia.

"Vamos a bendecir no sólo las sedes, sino los esfuerzos, ilusiones, dificultades, muros y puentes que ha tenido que vivir y vive Scholas para llevar adelante todo, una fuerza de sueños aterrizados", aseguró, en conexión con los tres lugares. Durante la conexión Francisco tuvo a su lado a Victoria Morales Gorleri, Directora Nacional de Responsabilidad Social.