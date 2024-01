El Papa Francisco recibió a Alberto Fernández y su hijo en Roma

El Papa Francisco recibió hoy al ex presidente Alberto Fernández en el Vaticano, luego de su salida del Poder Ejecutivo nacional y mientras se encuentra residiendo en Europa.

Fue el primer encuentro de ambos tras casi tres años sin verse y tuvo lugar en la Biblioteca Privada del segundo piso del Palacio Apostólico."Hoy visité a nuestro querido Papa Francisco @Pontifex_es para agradecerle todo lo que ayudó y ayuda a la Argentina. Tuve la dicha de poder escuchar una vez más con humildad sus valiosas reflexiones sobre el presente de nuestro mundo", sostuvo Fernández en su cuenta de la red social X.

Junto a una fotografía en la que se los ve a ambos junto a Francisco, su hijo menor, el ex mandatario explicó que no viajó con su pareja Fabiola Yañez porque "el sábado fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis" y se encuentra en recuperación."Estuve acompañado por nuestro hijo Francisco, a quien bendijo con amor. Fabiola no pudo viajar porque el sábado fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis. Me transmitió para ella sus deseos de pronta recuperación", agregó Fernández en el mensaje.

En el marco de su despedida del gobierno argentino, el ex jefe de estado peronista había pedido un encuentro con el Sumo Pontífice que en principio iba a producirse a fines de noviembre, pero la cita se canceló a raíz de la actividad vinculada a la transición presidencial en el país.

Luego de eso, Fernández pidió la reprogramación de la cita y finalmente se la concedieron este lunes en el Vaticano. El presidente del Partido Justicialista viajó en las últimas horas a Roma desde Madrid, donde se encuentra residiendo desde su salida del poder y tiene planes de dar clases en universidades.

Durante su mandato como Presidente, Fernández visitó al Papa en enero de 2020 en el Palacio Apostólico y luego en mayo de 2021, en un salón del Aula Pablo VI.