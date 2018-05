PJ intervenido: la Cámara ya tiene la causa y decidirá si Barrionuevo sigue

Un mes después de la intempestiva medida ordenada por María Romilda Servini de Cubría, la pulseada por la intervención del PJ ingresó en la Cámara Nacional Electoral, tribunal que deberá ratificar o corregir la decisión de poner a Luis Barrionuevo al frente del partido.

El expediente llegó el jueves a la Cámara Nacional electoral que evaluó, primero, si debía pedir más detalles a la jueza o girarlo, para que opine, al fiscal electoral Jorge Di Lello. Al final, resolvió esto último: a más tardar el lunes, la causa le llegará al fiscal para que emita dictamen.

La dilación en el juzgado de Servini tuvo varios motivos. El más reciente fue que el abogado Horacio Ferro Méndez, patrocinante de los barrionuevistas que pidieron la intervención y desde el último lunes apoderado de la intervención, cuestionó la "legalidad" de Patricia García Blanco y Eduardo López como apoderados del PJ.

Según el planteo de Ferro, esos dos delegados fueron removidos con la intervención por lo tanto no pueden oficiar como patrocinantes del PJ. Servini, primero, los validó. Luego atendió la apelación de Ferro y el miércoles decidió pasar todo el expediente a la Cámara.

Se trata, entonces, de dos asuntos con derivados.

El de fondo es si la intervención fue dictada con argumentos sólidos y si, en ese caso, se cumplieron los procedimientos requeridos para una medida del peso institucional que significa intervenir al principal partido opositor.

Ese estigma está latente y lo recuerdan los peronistas: el día que Servini impuso a Barrionuevo como "jefe judicial" del PJ, llegó a Argentina el mandatario español Mariano Rajoy acompañado por un grupo de empresarios. En su enfoque, no parecía la mejor señal de "normalidad institucional", según dijo José Luis Gioja por esos días.

Barrionuevo, por lo pronto, no acumuló respaldo político en la intervención. Los gobernadores, los diputados y los senadores de la mayoría de las versiones del peronismo se quejaron por la medida de Servini.

"A nadie le gusta una intervención pero es necesaria y con el tiempo se van a alinear", dijeron desde el entorno d Barrionuevo.

Tiene, en paralelo, la cuestión de si los apoderados del PJ que presidía Gioja tiene representatividad para accionar. Si la Cámara considera que no, la causa volvería a foja cero porque todas las apelaciones y presentaciones hechas contra la intervención, no tendría validez. A eso apuesta Barrionuevo.