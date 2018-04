Producción de la industria Pyme creció 3,6% en marzo

La producción de las Pymes industriales creció en marzo 3,6% interanual y entró en su noveno mes consecutivo de alza, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por Came entre 250 industrias pymes. El progreso interanual alcanzó este mes al 48,7% de las industrias, cuando en febrero creció el 42%, recuperando así terreno después de un buen diciembre y enero que había perdido vigor en el segundo mes del año, indicó la entidad en el comunicado.

En las cifras generales, la medición de Came arrojó un incremento de 2,9% para el primer trimestre de 2018. En ese marco, el 54% de las firmas consultadas cerró con rentabilidad positiva mientras que otro 30,9% tuvo nulo beneficio y sólo un 15,2% de los empresarios declaró rendimiento negativo.

En rubros como “Producción de minerales no metálicos” y “Productos eléctrico-mecánicos e informática” más del 70% de las industrias aumentaron en la comparación anual. A su vez, la proporción de firmas en baja se mantuvo en el 32,5%, mientras que el 18,8% siguió sin cambios.

Como dato negativo, el 75% de los empresarios opinó que no es un buen momento para invertir, en parte justificado porque el uso de la capacidad instalada todavía es bajo, del orden del 64,3%.

Según el informe, la mayoría de las pymes consultadas “considera que el actual no es un buen momento para nuevos proyectos, un poco por la incertidumbre sobre precios, costos y tipo de cambio, y otro porque el desarrollo no termina de afianzarse. Aun así, el 40% tiene planes de inversión para el año y otro 20% lo está evaluando”.

“El problema es la falta de líneas de financiamiento a tasas convenientes, como las que se daban dentro de los créditos productivos que fueron eliminados”, concluyó Came.

Tarifas

El malestar por el aumento de las tarifas en los servicios públicos llegó al sector industrial. En una nota dirigida hacia el Gobierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) se sumó a los reclamos de la oposición y de los usuarios domésticos para que los incrementos en las boletas de luz, gas y agua sean menores.

El texto con la queja consiste en el pedido de conformación de una mesa tripartita, que esté integrada por el Gobierno, las productoras y distribuidoras de energía y los industriales, para evaluar alternativas que impliquen una reducción del costo tarifario en las pequeñas y medianas empresas.

La convocatoria, enviada a los ministerios de Producción y de Energía, busca atender los reclamos cotidianos que reciben los directivos de la UIA.