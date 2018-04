Revés judicial por el fútbol en la TV para Aníbal Fernández

La Cámara Federal porteña confirmó ayer la ampliación del procesamiento del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la causa del Fútbol para Todos, al encontrarlo responsable de irregularidades cometidas en el acuerdo celebrado por el programa con su único anunciante privado, el fabricante de camiones Iveco, informaron a Télam fuentes judiciales, según una información publicada en medios metropolitanos.

La causa investiga un convenio millonario entre la AFA, la ex jefatura de Gabinete y la empresa Iveco, en carácter de sponsor de los torneos de Fútbol para Todos. En el expediente se investiga una maniobra defraudatoria, dado que un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que el contrato que se le hizo a Iveco por minutos de publicidad resultó una maniobra desfavorable para el Estado nacional.

La Justicia determinó que a pesar de que la asociación del fútbol le cedió al Estado la totalidad de los derechos por la transmisión de los torneos, los $9 millones que pagó la empresa de camiones como auspiciante se repartieron $5 millones para el Gobierno y $4 millones retornaron a la AFA. “En virtud del acuerdo madre suscrito entre la Jefatura de Gabinete y la AFA el 20 de agosto de 2009 (‘Contrato de Asociación para la Transmisión de Espectáculos de Fútbol por Televisión Abierta y Gratuita’) en este caso la AFA nada debía recibir”, dijo el camarista Leopoldo Bruglia.

Agregó que “se tuvo en cuenta que en todos los convenios posteriores por el mismo objeto, el precio fue estipulado exclusivamente en beneficio del erario público, sin contemplar a la AFA”.

El ex ministro había asegurado en el expediente que el acercamiento de Iveco al Fútbol para Todos había sido a través de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero luego el ex CEO de la firma de camiones, Natale Rigano, aseguró que nunca negoció con la AFA y que los contratos le fueron enviados desde la Jefatura de Gabinete.

La Justicia, entonces, reconstruyó cómo se gestó el convenio con Iveco. “Las partes habrían arribado al contrato a través de un contacto generado por el señor Rigano, presidente de la empresa, con el doctor Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete de Ministros”, señaló el fallo de la Cámara Federal. “Las constancias colectadas indican que fue la Jefatura de Gabinete, conducida por Fernández, la que decidió que Iveco fuese el sponsor de los torneos, y que la AFA -a lo sumo- solamente habría dado su aval para que así fuera”, agregó el escrito.