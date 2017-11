No descarta que tripulantes estén en “supervivencia extrema”

En uno de sus partes diarios, el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, afirmó que "las condiciones climáticas en la búsqueda del submarino ARA San Juan son adversas", y no descartó que los tripulantes pueden encontrarse "en un grado de supervivencia extrema".

Balbi se refirió a los dichos de la diputada nacional por Cambiemos, Elisa Carrió, y en ese aspecto se mostró cauto al señalar que "hasta no tener indicios o certezas no se puede afirmar contundentemente algo que alguien opine".

"Nosotros tratamos de ser respetuosos y si bien van 11 días de búsqueda no quita que pueda estar en un grado de supervivencia extrema", precisó el vocero.

Carrió había indicado el sábado por la noche que "hay algo que ni el Ministerio ni el Presidente pueden decir, que es, que el acontecimiento es irreversible porque todavía no se llegó a encontrarlos". Asimismo, reiteró que siguen "abocados a la búsqueda del submarino".

Por su lado, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó en la base Naval de Puerto Belgrano, que la prioridad es encontrar el desaparecido submarino ARA San Juan y negó cualquier diferencia con la Armada, a cuyo jefe respaldó públicamente.

El almirante Marcelo Srur, jefe de la Armada, "tiene absolutamente nuestro respaldo y no ha habido ninguna diferencia", dijo Aguad, quien, además, señaló: "Somos un equipo, acá y en Buenos Aires trabajamos en equipo". De todos modos, remarcó: "Hemos iniciado un sumario administrativo que corresponde de acuerdo a la ley para averiguar lo que pasó".

En ese punto, Aguad reiteró: "Nuestra única preocupación es encontrar el buque, nuestra única preocupación son las familias y estamos informando en tiempo casi real".