“Está en riesgo la democracia”, indicó el espacio de la ex presidenta

El frente Unidad Ciudadana, que encabeza la ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, advirtió tras la detención de Amado Boudou, sobre una “persecución judicial” para “atemorizar a dirigentes de la oposición” y, tras señalar que “está en riesgo la democracia argentina”, responsabilizó por ello al gobierno nacional.

Así lo expresó a través de un comunicado de prensa, en el que denunció "la delicada situación que atraviesa la democracia argentina” porque “se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes”.

El escrito hizo referencia a la detención de Boudou; al alejamiento de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de su cargo a partir del 31 de diciembre próximo; y a la suspensión del juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Federico Arias; pero no incluyó mención alguna al detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.