El perfil genético de persona herida en Epuyén no coincide con el de Santiago Maldonado

JOVEN DESAPARECIDO

El perfil genético de la persona que habría sido herida el 21 de julio de este año durante el ataque sufrido por el puestero Evaristo Jones en cercanías de Epuyén, en Chubut, a manos del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) no tiene coincidencia con el perfil biológico de Maldonado, informó el juzgado federal de Esquel.

Según el testimonio de Jones, puestero de Los Retamos, ubicado en una de las estancias de Benetton, al ser atacado se defendió con un cuchillo e hirió a uno de los tres o cuatro agresores. La sangre provocada por esa supuesta herida quedó en la ropa de Jones y los investigadores creían que podría tratarse de Maldonado.

Sin embargo, los peritajes, realizados por el servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, lo descartaron. Concluyeron en que no fue hallada “coincidencia con el perfil genético de un hijo biológico de Enrique Aníbal Maldonado y Stella Maris Peloso”.

Por otro lado, el juzgado, a cargo del magistrado Guido Otranto, informó que está a la espera de los resultados de los análisis de las muestras biológicas encontradas en los vehículos de Gendarmería Nacional involucrados en el procedimiento del 1 de agosto de este año, día en que Maldonado fue visto por última vez en el desalojo de un piquete, en las tres prendas que pertenecerían al joven artesano y en la vivienda en la que residió en la ciudad de El Bolsón.

El viernes pasado hubo una masiva marcha en la Plaza de Mayo para reclamar por la aparición de Maldonado. Durante el acto central, la familia del joven lanzó fuertes críticas a la Justicia y al Gobierno, especialmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Tras la manifestación, se registraron graves incidentes, que concluyeron con 31 personas detenidas y más de 20 con heridas de diversa consideración (se informa por separado).

En tanto, autoridades chilenas informaron que no encontraron en ese país rastros de la presencia de Santiago Maldonado.

La policía chilena realizó la pesquisa para dar con el paradero del joven desaparecido “en todos los lugares donde podría estar y no está”, según la base de Carabineros en la ciudad chilena de Osorno. Revelaron que no se conformó un equipo especial de búsqueda, sino que se reforzaron los controles en rutas y accesos estratégicos, se buscó de manera exhaustiva en hospitales, morgues y en los lugares que solía frecuentar.

“Oficialmente, no hemos recibido ninguna noticia concreta, ni policial ni judicial, de que el joven argentino esté en Chile. Ni siquiera sabemos si realmente ingresó a nuestro país, no sólo porque no aparece en los registros migratorios, sino también debido a que los pasos cordilleranos no habilitados sólo son transitables de diciembre a marzo”, según informó la policía chilena.