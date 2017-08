Stolbizer no quiere a Cristina en el Senado

La diputada y candidata a senadora por 1País Margarita Stolbizer dijo que "espera" que la ex presidenta Cristina Kirchner "no llegue al Senado" y deslizó que habría que contemplar que "le sea vedado el ingreso" a la Cámara alta en caso de ser electa en las elecciones de octubre.

Cristina Kirchner es la primera candidata a senadora por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires y, según admitió el Gobierno esta semana, quedó primera en las elecciones primarias (PASO).

Stolbizer manifestó su "esperanza" de que la ex presidenta "no llegue al Senado" por la voluntad ciudadana y consideró que de ser electa "habría que dejar la posibilidad que, con la cantidad de causas [que tiene], incluso le sea vedado el ingreso al Senado".

"A mí me parece que el Senado va a tener que evaluar si tiene las condiciones para ingresar", agregó, y recordó que la propia Cristina Kirchner "sostuvo en su momento que Romero Feris no podía ingresar con tantas causas pendientes en delitos contra la administración pública", cuando en 2001 era senadora y rechazó su ingreso a la Cámara Alta.

Sobre las causas judiciales que enfrenta la candidata a senadora de Unidad Ciudadana dijo que "no le gusta" la "idea de manipular a la Justicia ni los tiempos de la Justicia" y agregó: "Yo no hago campaña con esto, mis denuncias son de 2014".