Stolbizer: “Hay una gran cantidad de excluidos, gente que queda al margen”

La diputada nacional Margarita Stolbizer, del Partido Gen, visitó ayer la ciudad de Junín, en el marco de un recorrido que viene realizando en la provincia de Buenos Aires, especialmente impulsando la marcha del reclamo que llevan adelante las universidades públicas, el próximo martes 23 de abril.

La legisladora se reunió con el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit y visitó además el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA) de la universidad, donde dialogó con becarios, profesionales y estudiantes.

En una entrevista con Democracia, se refirió a la defensa de la educación pública, el fuerte ajuste del Gobierno, el empleo, la oposición, y las medidas que afectan fuertemente a la sociedad.

"Hay una práctica discursiva muy perversa"

A pocos días de la marcha en defensa de las universidades públicas, su visita, según señaló, "se da en el contexto de un conflicto muy importante a partir de la decisión del presidente, que lleva a la práctica, en el manejo de los recursos públicos, pero también, y es lo más peligroso, desde una práctica discursiva muy perversa en contra de lo que significa la educación pública, en el valor de las universidades, la investigación científica".

Y en ese sentido destacó su encuentro con becarios, investigadores, profesionales y estudiantes en el CIBA: "Participamos de la emocionalidad que muchos de ellos le ponen cuando dicen, 'hemos dedicado nuestra carrera, nuestra vida, las ilusiones de nuestra vida, en un momento en que se ataca nada menos que a la ciencia y a la investigación científica'".

"Vengo con esta preocupación en mi rol de legisladora, es una discusión que venimos teniendo en el Congreso , recibimos investigadores del Conicet y nuestras universidades han dado premios Nóbel, el caso de Houssay, que fue el primer presidente del Conicet que decía 'lo caro no es la ciencia lo caro es lo ignorancia'. Los países están obligados a invertir en educación, en el acceso al conocimiento y al saber y la investigación".

Se refirió además a "cómo las universidades vienen organizándose para tratar de sobrevivir en este contexto de recorte. Creemos que la marcha de la semana que viene ha puesto al Gobierno enfrentándose con una realidad y un movimiento muy transversal en Argentina, el conjunto de la ciudadanía defiende y sostiene la educación pública y las universidades. No es un partido político", aseguró.

Sobre la situación en detalle señaló que "hay recortes concretos, a las universidades les han mandado menos, mucho menos de lo que recibieron el año pasado, sin siquiera una actualización de recursos. La ley en enero planteaba recortes en áreas de la cultura como bibliotecas populares, el libro, el cine, el teatro, una cosa atroz".

"El presidente denuncia a las universidades como centro de adoctrinamiento, critica a los científicos y el viernes en la reunión en Bariloche dice “es un héroe el que fugue plata del país”, refirió sobre los dichos del mandatario a empresarios.

Impacto del ajuste

Para Stolbizer, el impacto del ajuste es muy fuerte: "Es muy difícil saber a dónde vamos. Me da la impresión que es un país con una gran cantidad de excluidos, gente que va quedando al margen de todo esto".

Y aseguró que "el impacto de las decisiones recae en los sectores medios, que se van empobreciendo y que van cayendo en sus consumos básicos, sus hábitos de consumo.

Antes alguien tomaba un colectivo, ahora va a pie; el que tomaba un remis, va en colectivo; el que pintaba la casa ya no la pinta; los cambios de escuelas de los chicos".

"Eso tendrá un coletazo cuando lleguen las facturas de servicios. Las facturas de gas especialmente", agregó sobre las fuertes subas que se vienen en los próximos meses.

En cuanto al impacto de las medidas, señaló además "el cierre de empresas, el empleo, no solo la interrupción de la obra pública y lo que significa hoy interrumpir una ruta, no invertir en gasoductos, no intervenir con obras de cloacas en barrios, muchas cuestiones más, como obras en hospitales, escuelas y demás. El impacto social es muy fuerte".

Asimismo señaló que "la pérdida de empleo muy grande y a eso se agrega el empleo público, que claro que cuestiono los abusos de los gobiernos anteriores que usaron el estado como botín de la política y han llenado estructuras del estado. Son cosas que hay que corregir. Pero no se hace con despidos indiscriminados, donde caen áreas del Conicet, con gente con trayectoria y justificación de sus funciones".

La "convalidación" a Milei

Consultada sobre cierta convalidación a las medidas del Gobierno nacional y si tal hecho podría ser posible por una oposición fragmentada sin figuras fuertes, Stolbizer fue más allá.

"Hay una falta muy grande de liderazgo en la oposición, eso si ocurre. Pero si tengo que encontrarle una razón al por qué de la convalidación que todavía tiene, el apoyo, no lo encontraría ahí sino en las causas por las cuales surge una persona como Milei, una persona que no venía de trayectoria, que era panelista antes de ser presidente. Pero no tengo dudas que es el emergente, el resultado de todos los fracasos anteriores", enfatizó.

"Y eso le permite tener este alto nivel de apoyo social de la gente que está convencida que no es responsable de la situación que heredó", y luego está la decisión de "no volver atrás".

"La gente no quiere saber nada de que si este hombre fracasa vuelva el kirchnerismo. Muchos además creen que hay que darle tiempo. Y claro que también hay en muchos una necesidad de ilusionarse".