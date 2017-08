Hotesur: “Sin fundamento”

El abogado Carlos Beraldi, que patrocina a la expresidenta Cristina Kirchner, aseguró que el llamado a indagatoria de su defendida en la causa Hotesur "está vacío de todo contenido, sin fundamento", al tiempo que consideró que el escrito del juez federal Julián Ercolini "tiene más de político que de jurídico".

Un llamado a indagatoria no es ningún hecho trascendente o relevante, sino que es darle la oportunidad de defenderse", resaltó. Además, Beraldi señaló que el magistrado "imputa por hechos que ya analizó en el caso de Los Sauces" y remarcó que "la conclusión es que no hay ningún riesgo de que la procesen".

"El mismo juez ya dijo que este tipo de hechos no constituyen delitos. Tuvo un procesamiento en 2011 cuando sobreseyó a Cristina y (al expresidente) Néstor Kirchner, así como a los empresarios que habían realizado operaciones comerciales con la familia Kirchner", recordó.