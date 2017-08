La decepción de Luis D’Elía: "Pasé por varios estados de ánimo, como querer vivir encerrado los próximos años"

El dirigente social kirchnerista Luis D'Elíano logró superar el 1,5% en las PASO que se desarrollaron el pasado domingo y quedó fuera de competencia para las elecciones de octubre. Frente a este panorama, analizó el resultado de los comicios en su programa de radio y reconoció que pasó "por diferentes estados de ánimos" como "querer vivir encerrado en tu cuarto los próximos años de tu vida".

En este sentido, D'Elía aseguró que no le enoja disputar un cargo y no conseguirlo, sino "ver que haya un pobre que vote a Mauricio Macri". "Se mete la mano en lo más profundo de la derrota cultural; operan por televisión todo el tiempo y parece que sos de clases de media solo si votás al PRO, aunque estés cagado de hambre".

"¿Qué me enoja? Que haya un pobre que pueda votar a Macri", lamentó el referente de Miles.

Por otro lado, cargó contra el escrutinio provisorio y se manifestó en sintonía con la denuncia que realizó la ex presidenta Cristina Kirchner en relación a supuestas irregularidades en el conteo de los votos en la provincia de Buenos Aires.

"Fue una puesta en escena. A las 18, sin ningún resultado cierto, sin encuestas boca de urna, montaron un show que no se comparecía con la realidad, y el protagonista fue el propio presidente. Él también fue parte del fraude comunicacional que es hacerle creer a la población algo que no existió para que todos se vayan a dormir pensando que ganó Cambiemos", afirmó D'Elía, y agregó: "En 35 distritos no había boletas de Cristina".

Además, y a través de comunicado, afirmó que "es urgente abordar y consensuar una nueva metodología de sufragio que evite estas vergonzosas manipulaciones y siembra de sospecha que aún estamos viviendo con el escrutinio" bonaerense, y propuso como alternativa el sistema venezolano.

Por último, aseguró que los 15 mil votos que recolectó en las primarias ayudaron a que la ex mandataria, según su opinión, ganara en la provincia de Buenos Aires. "El PRO es el videlismo en democracia. Es una preocupación la elección de octubre, porque no hay manera de defenderse si uno es candidato".