Macri: “Creo que lo más sano sería elegir todos los cargos cada cuatro años”

POSIBLE REFORMA

El presidente Mauricio Macri aseguró que "lo más sano" para el país sería que los argentinos fueran a las urnas "cada cuatro años para elegir todos los cargos" al analizar el tiempo y los recursos que se utilizan para organizar las elecciones de medio término.

"No me gustan las Paso. No me gusta que se pierda el tiempo. No me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad que necesitan una solución. El tiempo es escaso y estar de campaña tanto tiempo adicional… Ya tengo mis dudas sobre la elección intermedia. Creo que lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos, pero encima hacerlo doble vez ha sido una experiencia frustrante", declaró.

El mandatario dijo que espera "tener éxito" con la reforma electoral para que en 2019 se utilice el voto electrónico en todo el país y "simplificar" el proceso electoral. Pese al desencanto de Macri con las Primarias, pidió que la gente vaya a votar para "confirmar el cambio" y evitar que "la Argentina vuelva al pasado".

Su vicepresidente, Gabriela Michetti, ya se había expresado en términos similares al recomendar prolongar los períodos presidenciales a 6 años para evitar que año por medio haya campañas políticas que suelen neutralizar la agenda política.

Las Primarias fueron impulsadas por Cristina Kirchner como un proceso para que la ciudadanía participe en la elección de los candidatos. Sin embargo, han sido pocas las experiencias exitosas desde su puesta en funcionamiento. Por ejemplo, este año en la provincia de Buenos Aires no habrá competencia en las principales fuerzas políticas. Y en la Capital Federal, sólo el peronismo dirimirá sus diferencias en una competencia interna.

Reforma jubilatoria

En medio de la campaña, el Presidente salió a bajarle el tono a la polémica por el proyecto de extender la edad jubilitoria. Al igual que el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, explicó que es un punto dentro de otra parte de la ley de reparación histórica que sigue en el Congreso y que todo avance se realizará por consenso. "Es una discusión que está en marcha", dijo el jefe de Estado y resaltó que se convocó a una comisión de expertos para analizar esa alternativa y aclaró: "Pero todo es dialogando sobre la mesa".

"Nada raro va a salir de un día para otro, va a ser fruto del consenso de toda la sociedad, como tiene que ser todo en este país", resaltó y remató "todo tiene que ser logrado en base al diálogo".