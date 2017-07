¿Proscribir a Cristina?

La precandidata a senadora por la alianza Un País Margarita Stolbizer afirmó que la ex presidenta Cristina Fernández "no debería ser candidata" en las próximas elecciones legislativas por "la multiplicidad de causas y procesamientos" judiciales que enfrenta, mensaje que fue interpretado por algunos sectores como un claro pedido de proscripción.

Además, Stolbizer cuestionó el lanzamiento de campaña de la ex mandataria en Mar del Plata y aseguró que "no la vamos a encontrar en toda la campaña saliendo de toda esta cosa armada con los actores arriba del escenario".

"Todo es armado, es una teatralización lo que ella hace y nunca va a aceptar ser interpelada por la prensa ni por un vecino común", sostuvo.

También expresó que el timbreo de Cambiemos "es una especie de teatralización porque cuando yo ando por la calle, yo hablo con el vecino común y me cuenta su realidad que es que tiene permanentemente inseguridad, que tiene muchos problemas para pagar la luz, los alimentos, y que está harto de la grieta".

La dirigente consideró que a Cambiemos y al frente Unidad Ciudadana que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández "les cuenta mucho avanzar" de cara a las PASO porque "una campaña electoral implicar rendir cuentas y dar explicaciones".

"Stolbizer vislumbró que "en el final de la campaña, en lo que puede ser una elección más pareja entre tres, le debería dar una ventaja" al frente que lidera el diputado Sergio Massa.