Golpe de Macri y contragolpe de Gils Carbó

El presidente Mauricio Macri volvió a cuestionar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, al señalar que "no tiene autoridad moral" para seguir en el cargo, e insistió en reclamarle la renuncia.

"Espero que en algún momento la Procuradora se dé cuenta y, si no, que el Congreso saque un informe de la bicameral y avancemos en un proceso para poder tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias", sostuvo.

En su embestida contra Gils Carbó, Macri insistió: "No confío en ella como Procuradora, no sólo porque interrumpe las investigaciones de corrupción del Gobierno anterior e inventa las actuales, sino porque no combate en serio el delito, que es lo que le preocupa a la gente, el avance de la violencia en las calles, la delincuencia, el narcotráfico".

En las últimas horas, el juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria para el 31 de agosto a la jefa de los fiscales, en el marco de una causa que investiga irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración General, que incluye la presunta recepción de dádivas.

La respuesta

Por su parte, Alejandra Gils Carbó aseguró que el pedido de la citación a declaración indagatoria hecha por el juez federal Julián Ercolini "es algo que estaba anunciado, esta trama pensada y anunciada por importantes editorialistas. Se produce el último día antes de la feria y en este contexto, cuando hubo tantos repudios... A pesar de la evidencia de la endeblez de la hipótesis construida por el fiscal Eduardo Taiano. Sin embargo, siguen con el siguiente paso”.

"La Justicia seguirá haciendo su trabajo y yo sigo con la responsabilidad de no dejar al Ministerio Público Fiscal en una situación de grave debilidad institucional. No puedo irme ante un pedido de un fiscal hecho con tanta liviandad, con hipótesis tan poco creíbles, diciendo que se manipuló una licitación por pedir cochera y auditorio para que gane este edificio cuando no existe ni un solo edificio del Ministerio Público de la región que no tenga cochera y auditorio" indicó.

Y añadió "todo se agravaría porque el señor presidente dijo que quería mi cargo para poner a una persona de confianza" .Además la jefa de los fiscales insistió en "las presiones que se están ejerciendo a nivel nacional y regional" sobre "muchos fiscales de muchos gobiernos" y sobre "la Justicia" en su contra; y responsabilizó al "Gobierno Nacional".

"El Gobierno está utilizando todo el aparato del Estado para atacar a una persona, y lo hace para controlar una institución poniendo a alguien de su confianza", alegó.