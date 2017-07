Cristina Kirchner pidió un voto “en defensa propia”

LANZAMIENTO

La precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, lanzó ayer su campaña con un acto en Mar del Plata donde les pidió a los precandidatos a senadores y diputados nacionales, legisladores bonaerenses y concejales de ese espacio que "salgan a la calle a escuchar lo que le está pasando a la gente".

En el teatro Radio City, colmado por dirigentes kirchneristas que participaron como meros espectadores, muy despojados de la liturgia peronista, la ex presidenta fue la única oradora política del acto, que se extendió por una hora, aunque sólo habló durante menos de 10 minutos, lo que demuestra el cambio radical de estilo durante esta campaña electoral.

Rodeada por diferentes vecinos de Mar del Plata que contaron sus historias de vida en el escenario, tal como lo hizo semanas atrás en el estadio de Arsenal, Cristina cerró el acto en el inicio del periodo proselitista dando una única instrucción a sus precandidatos: "Salgan a la calle a escuchar lo que está pasando a la gente. Necesitamos que escuchen lo que está pasando", remarcó.

Luego de escuchar los relatos negativos que contaron las personas elegidas por Cristina sobre la situación económica y social de la ciudad balnearia, la ex mandataria incorporó un nuevo concepto a su discurso: la esperanza.

Venimos a escuchar y a mirarlos a los ojos a las personas que sufren en esta ciudad, dijo la ex mandataria al presentarse en Mar del Plata, un distrito gobernado por el PRO.

En referencia al pedido que les hizo a sus precandidatos, también agregó: "Además díganle a la gente que hay una esperanza y que ese es su voto".

"No les pido que me voten a mí ni a Unidad Ciudadana, sino que se voten a ustedes mismos, en defensa de ustedes mismos. Quiero decirles que ese voto debe ser claro", destacó Cristina Kirchner en una nueva retórica discursiva diferente a la que utilizaba desde el atril cuando era presidenta.

"Tiene que ser un voto directo, que ustedes saben que el Gobierno va a escuchar, y que representa que una ciudadanía no puede estar sufriendo como lo está haciendo. El voto es el ejercicio más útil que tiene la democracia para expresar la voz de las grandes mayorías nacionales", reflexionó.

Cristina concluyó con el sentimiento positivo de que "la gente tiene una esperanza, su voto", luego de detallar a través de historias de gente común los supuestos problemas que hay en Mar del Plata y en el resto de la provincia de Buenos Aires debido a las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

Entre otros se pudo observar al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y al titular del PJ bonaerense -en uso de licencia- Fernando Espinoza.