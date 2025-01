Alivio para el campo: el Gobierno anunció la baja de las retenciones

El Gobierno anunció que bajará las retenciones al campo y que se eliminarán temporalmente para las economías regionales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciarlo de la siguiente manera: "Producto de la consolidación del superávit financiero, gracias al riguroso plan económico y el esfuerzo de los argentinos, el Gobierno nacional decidió bajar las retenciones al campo. Se va a reducir alícuotas principales cultivos y primeras transformaciones. Y se eliminan de forma definitiva las retenciones para las economías regionales".

Por su parte, Luis Caputo detallo el alcance de la medida: "Estamos bajando temporariamente las retenciones a los principales cultivos, esto es soja poroto, soja aceite y harina, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol. Esto va a ser desde el lunes hasta fin de junio". Y anexó: "La razón por la que no podemos hacerlo permanente es porque no tenemos los recursos. Pero sí queríamos darle la señal al campo, particularmente que es un sector que tanto apoya al país, que estamos encima de su situación. No nos es indiferente".

Al hacer el anuncio en la Casa Rosada, el ministro de Economía, destacó que "este gobierno vino a bajar impuestos". Además, el funcionario justificó la decisión en el impacto de la sequía sobre el sector, y también la baja de los precios internacionales. La medida regirá desde el lunes y hasta fines de junio y alcanza a la soja, el trigo, el maíz, la harina, la cebada y el girasol, entre otros cultivos.

De esta manera, el Gobierno nacional dio el golpe de efecto que el campo buscaba. Entre lo expresado, explicaron que "se va a reducir la alícuota para los principales cultivos y sus primeras transformaciones", y además se van a eliminar de manera permanente las retenciones para las economías regionales. “Tal como se prometió en la campaña, es restaurar el valor de la palabra presidencial”, expresó Adorni.

La baja en retenciones será de la siguiente manera:

Será a partir del lunes y hasta finales de junio: en soja, se pasará del 33% al 26%; en sus derivados, del 31% al 24,5%; en trigo, del 12% al 9,5%; en cebada, del 12% al 9,5%; en sorgo, del 12% al 9,5%; en maíz, del 12% al 9,5% y en girasol, del 7% al 5,5%.