Melconian en Expoagro: “El escenario está a punto caramelo para discutir la quita de retenciones”

Durante el Foro Económico que se lleva a cabo en la Capital Nacional de los Agronegocios, el economista Carlos Melconian tituló su exposición “Milei año II: Como sigue esta película” y, en ese sentido recordó que “hablaba de equilibrio fiscal antes de que Milei (presidente de la Nación) participara en la política”.

Y luego, reafirmó: “Desde ahí digo: hay chance de sentarse a discutir ese tema, y el apuro lo da que el combo del campo, que incluye clima, tipo de cambio, retenciones, precio internacional, performance fiscal, hoy amerita discutir las retenciones. Lo amerita y se puede”.

“Mucho jode el contexto internacional por doble vía. Primero porque los precios no son los mejores. Y segundo porque el amigo Trump desayuda en lugar de ayudar”, dijo, añadiendo que “el campo tiene un combo donde la macroeconomía pesa y hay cosas que no pesan”, diferenció.

En esa línea expresó: “el clima y los precios internacionales, no son de la macro. Acá no apretás un botón y suben los precios en Chicago. El tipo de cambio y lo impositivo sí son de la macro. Entonces, se va zafando ahí. Cuando las cuatro cosas vienen mal, está jodido. Ese es el tema que lo agarró al campo, que, se sobrellevó, se tapó, porque eso ocurrió en un año, no el de la sequía. Entonces se confundió porque la recuperación del volumen del campo convivió con la bajísima rentabilidad”.

Acerca de algunas prioridades para el escenario económico argentino, destacó: “Hoy le prestaría muchísima más atención a lo que llamo el combo externo. El combo externo no es el cepo. No es sacás el cepo, ponés el cepo; devaluás o no devaluás. El combo es el acceso a los mercados, tema central, el acuerdo con el fondo, la política cambiaria, el régimen cambiario y el control de cambio”.

Ante lo que describió sugirió que “hay que sentarse a discutir ese combo. No es sacás el cepo, ponés el cepo; cerrás con el fondo, no cerrás con el fondo; entran 20.000 palos, no entran 20.000 palos. Esas son cuestiones pelotudas (sic), donde ya no me da gana ni discutirla. No tiene gollete esa discusión”, concluyó.

Para Melconian hay una cuestión para atender: “Es que, si Argentina vuelve a los mercados voluntarios de capital, es exitoso, y si Argentina no vuelve a los mercados financieros internacionales, fracasa”.

En su participación en la Capital Nacional de los Agronegocios, el economista recomendó: “Hay que mirar cómo hacemos para subir la producción de nuevo del campo, con los factores donde vos podés hacer cosas y los factores donde no podés hacer nada”, reafirmando que “en este momento está a punto caramelo para discutir la quita de retenciones, porque el peso de las retenciones, en el total de la recaudación, ha caído. Sí hay que revisar producto por producto”, indicó finalmente.