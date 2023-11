Joven lutier juninense armó un taller para construir sus propias guitarras

El joven Pedro Craviolatti pasa sus tardes en su taller armando guitarras. Esta pasión comenzó de chico, tras aprender carpintería con su padre, y -actualmente- está trabajando en conseguir todas las herramientas necesarias que le permitan comenzar a fabricar guitarras por encargue.

Hace unos días, TeleJunín visitó el taller de Craviolatti para conocer algunos detalles. "En este momento me estoy dedicando a la fabricación, recién arranco, pero quiero meterme más de lleno. Tengo un taller acá en mi casa, pero es más de reparación y mantenimiento", indicó.

Sobre sus comienzos, el joven lutier explicó que "comencé mirando videos de YouTube y antes con mi papá, que me enseñó a usar herramientas y hacer muebles. Él fue a la escuela industrial y le gustaba trabajar con guitarras, las arreglaba y, de a poco, fui viendo como hacía".

En sintonía agregó que "estuve como dos años y medio mirando y leyendo. Visité otros talleres como los de Jorge Gallardo y Matías Andriotti y, un día, con muchas ganas empecé a probar, junté unos pesos y comencé a hacer un mango de una guitarra. Fue hecho en base a ganas y a varias pruebas, lo hice con un formón, una escofina, una cierra, agujereadora y lijas. Me llevó tiempo, pero fue una experiencia hermosa".

Craviolatti destacó su entusiasmo por seguir progresando en la actividad. "Siempre busco seguir aprendiendo, en mi caso aprendí a tocar y después me metí con esto del armado, eso te da un plus de saber que tan bueno es el instrumento que estás tocando o saber si necesita mantenimiento. Soy un fanático de la guitarra, me encanta. Tengo la ventaja de poder descubrir los problemas de unas guitarras después de estar tantos años tocándola", recalcó.

Por su parte, destacó que se encuentra finalizando su cuarta guitarra. “Hasta ahora armé tres guitarras y media, las hice para mí, todavía no hice por encargo. Estoy agilizando la fabricación e incorporando herramientas nuevas. Sí puedo hacer varios services a una guitarra, que consiste desarmarla, limpiarla, lijarla o pulirla, ajustarla y calibrarla, eso en unas seis horas, en una tarde se llega a hacer", manifestó.

En tanto, subrayó que las producciones de guitarras "lleva un mes y medio de producción, calculo que cuando tenga todas las herramientas tardaré menos, estoy avanzando con el taller pensando en la fabricación de guitarras. Por ahora lo que hice lo fui armando de a poco".