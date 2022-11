Dólar soja: productores aclaran que hay pocos granos y que es un beneficio para exportadores

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la reapertura a partir del lunes del Programa de Incremento Exportador (PIE) que establece un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero de $230 por unidad.

El programa, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, contempla una actualización en la cotización del dólar en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia los $200 que rigió en la primera versión implementada en septiembre pasado.

Al respecto, la titular de la Federación Agraria Junín, Rosana Franco, señaló que “los productores a esta altura del año no tenemos casi soja” y que el beneficio “será para los exportadores, acopios y cooperativas”. Además, apuntó que en relación a esta medida, “las grandes corporaciones son siempre las beneficiadas”.

Al respecto, el productor y concejal de Junín Rodrigo Esponda opinó que se trata de “un parche más de las tantas que ha hecho Sergio Massa de no tener proyecto y un programa, más allá de la semana que viene”.

“Lamentablemente, las medidas que se anuncian por única vez y se repiten a los dos meses marcan esta realidad, la falta de ideas y soluciones. Esto deja las claras de que no hay más dólares en el Banco Central y que las importaciones están completamente frenadas y la industria no puede producir”, señaló. “No toman medidas de fondo, no hacen lo que tienen que hacer y siguen poniendo parche sobre parche y el sol no se puede tapar con la mano”, concluyó.

Por su parte, el delegado de Carbap Gustavo Frederking, sostuvo que el campo “recibe con indiferencia al ‘dólar soja’, ya que no es una medida que busca beneficiar al agro porque es una medida recaudatoria con el único fin de recuperar reservas que están a un nivel muy bajo”.

“Con el dólar soja anterior quedamos perplejos, ya que de alguna forma le pidieron al sector que dé una mano y después lo castigan con restricciones y te ponen en un lugar diferente a toda la sociedad”, confirmó. “Además, esta medida perjudica y genera desorden porque al que tiene ganadería, le aumentan los costos, ya que suben los precios de los alimentos balanceados, al igual que el que tiene tambo”, concluyó.

Un piso de US$ 3.000 millones

“El acuerdo del Gobierno con las cerealeras tiene un piso garantizado y firmado de US$ 3.000 millones”, indicaron fuentes, quienes destacaron que “el programa además tiene tres objetivos por mayor recaudación”.

En ese sentido, adelantaron que habrá “financiamiento de promoción para economías regionales; subsidios a las cadenas de valor avícola, bovina, lechera y porcina para aumentar producción; y un fondo para mantener valor de las asignaciones familiares”. Además, el programa “prevé un premio a la industrialización de soja para aumentar la incidencia de aceites y harinas en las exportaciones del complejo agroindustrial”.

En este marco, desde la cartera económica habían citado para la tarde de ayer a exportadores de cereales, representantes de las entidades agropecuarias, de las cadenas avícola, bovina y porcina a una reunión con el jefe del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, y con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, para presentarles los pormenores de la medida.

Las entidades que integran la Mesa de Enlace habían puesto en duda su concurrencia al encuentro e incluso algunos de sus dirigentes se manifestaron en contra de la iniciativa. Desde el Gobierno, por su parte, señalaron que “el objetivo es batir el récord de exportaciones del complejo agroindustrial, a los efectos de ponerlo sobre la mesa en el debate de la agenda de seguridad alimentaria global que se discute en el G20”.

Señalaron también que “desde el punto de vista fiscal, el Gobierno se asegura el cumplimiento de la meta de reservas que se espera superar en un 15%”. En base a datos de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, hasta el 16 de noviembre pasado se habían comercializado 31,9 millones de toneladas de soja de la campaña 2021/2022.

Si se tiene en cuenta que la cartera agropecuaria calcula la producción de la campaña en 44 millones de toneladas, la mercadería remanente ronda 12,1 millones de toneladas. La edición anterior del PIE, que se llevó a cabo durante septiembre, superó las expectativas tanto del sector exportador como del Gobierno, ya que se comercializaron casi 14 millones de toneladas de soja y se liquidaron 8.125 millones de dólares.