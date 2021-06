Triunfó Federico Delbonis y cayó Guido Pella, por el Grand Slam de Roland Garros

El tenista argentino Federico Delbonis ratificó su muy buen momento y se instaló por primera vez en su carrera en la tercera ronda de Roland Garros, tras vencer ayer en un maratónico partido al español Pablo Andújar por 4-6, 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2.

Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 51° del ranking mundial de la ATP, rindió de menor a mayor en la cancha número 13 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne, y superó al valenciano Andújar (68°) luego de tres horas y 23 minutos de juego.

El argentino, de 30 años y vencedor en la ronda inicial del moldavo Radu Albot (89°), concretó su mejor actuación en París e intentará dar un paso más en su próximo compromiso ante el italiano Fabio Fognini (29°), quien derrotó al húngaro Marton Fucsovics (44) por 7-6 (8-6), 6-1 y 6-2.

El azuleño Delbonis, héroe del equipo de Copa Davis de la Argentina que conquistó el título en Zagreb tras vencer en la final a Croacia en 2016, obtuvo su segunda victoria en ocho enfrentamientos con Andújar, un tenista que venía con el ánimo alto tras haber vencido al suizo Roger Federer en Ginebra, y en Roland Garros eliminó en la ronda inicial al austríaco Dominic Thiem (4°).

Delbonis, cuya mejor actuación en un Grand Slam fue su arribo a la tercera ronda en Australia, en el año mágico de la conquista de la Davis, llegó a París precedido de una muy buena gira europea sobre polvo de ladrillo con sus accesos a octavos de final en el Masters 1000 de Madrid, cuartos de final en el Masters 1000 de Roma y semifinales de Belgrado.

El zurdo argentino se mostró impreciso en el inicio del partido, sobre todo en el primer set, con una cantidad inusual de errores no forzados (17) y eso fue aprovechado el español para sacar ventaja y llevarse el parcial por 6-4.

En el segundo parcial, Delbonis comenzó a acertar con su derecha, quebró de entrada (2-0) y eso le dio confianza para ponerse en ventaja por 5-1 y cerrar el set con un holgado 6-1 con otro quiebre.

En el tercero, nuevamente cedió su servicio "Delbo" y quedó abajo rápido para perder por 6-3, lo que parecía encaminar el triunfo para el lado del español.

Sin embargo, el tenista entrenado desde hace dos meses por Mariano Hood cambió su estrategia, se adelantó un par de metros en la cancha y con buenas decisiones comenzó a inclinar el partido para su lado, superando a Andújar en potencia y en velocidad.

La cancha no estaba extremadamente lenta, por el contario, lucía bastante seca y eso favoreció a Delbonis, quien se llevó el cuarto set por 6-3 y en el quinto dominó a voluntad con tres quiebres de servicio (1-0, 3-0 y 4-1) que le permitieron definir, cómodo, por 6-2 para consumar su victoria.

Delbonis festejó con el puño cerrado y se adueñó de los flashes en la cancha número 13, en su mejor actuación en París que no es casualidad, ya que viene logrando buenos resultados desde que se unió al "Niño" Hood y demostró que sigue vigente.

Perdió Pella y hoy juegan más argentinos

Otro argentino, Guido Pella, 61° del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), se despidió ayer del torneo de Roland Garros 2021 en la segunda ronda, al caer ante el estadounidense Marcos Girón (84°) en cuatro sets, por 7-6 (2), 6-1, 6-7 (3) y 6-4, en tres horas y 15 minutos.

El deportista de Bahía Blanca no superó el techo de segunda ronda en su séptima participación en la Porte d'Auteuil. Se quedó muy lejos de su mejor prestación en un Grand Slam, los cuartos de final de Wimbledon de 2019.

Pella, de 31 años, había vencido en primera ronda al colombiano Daniel Galán, quien venía procedente de la fase previa, por 6-3, 7-6 (4), 7-5.

Los otros argentinos que siguen adelante en Roland Garros, Diego Schwartzman, Federico Coria y Facundo Bagnis, jugarán hoy sus partidos de la segunda ronda.

El "Peque" Schwartzman (10° del ranking mundial) le ganó en el debut al chino Yen Hsun Lu (680°) y jugará frente al esloveno Aljaz Bedene (56°).

En el caso de avanzar a la tercera ronda, Schwartzman jugará frente al ganador de la llave que dirimirán el alemán Philip Kohlschreiber (132°) y el ruso Aslam Karatsev (26°).

Por su parte, Coria (94°), luego de haber dejado en el camino al español Feliciano López (62°), se medirá con el italiano Matteo Berrettini (9°).

En el caso de superarlo, Coria jugará ante al italiano Andreas Seppi (98°) o frente al coreano Soonwoo Kwon (91°).

En cuanto a Bagnis (104°), le ganó en su debut al francés Benjamin Bonzi (116°) y jugará ante el alemán Jan Lennard Struff (42°).

En el caso de ganar, Bagnis se encontrará con el español Carlos Alcaraz (97°) frenta al georgiano Nikoloz Basilashvili (31°).

En otros resultados de la jornada, el alemán Alexander Zverev (6°) le ganó al ruso Román Safiullin (182°) por 7-6 (7-4), 6-3 y 7-6 (7-1); el serbio Laslo Djere (55°) a su compatriota Miomir Kejmanovic (48°) por 4-6, 4-6, 6-3, 6-2 y 6-3; y el noruego Casper Ruud (16°) venció al polaco Kamil Majchrzak (126°) por 6-3, 6-2 y 6-4.

El suizo Henri Laaksonen (150°), surgido de la clasificación, sorprendió al español Roberto Bautista Agut (11°) y le ganó por 6-3, 2-6, 6-3 y 6-2; el español Alexander Davidovich (46°) al neerlandés Botic Van De Zandschulp (154°) por 6-4, 6-4, 5-7, 2-6 y 6-4; el japonés Kei Nishikori (49°) superó al ruso Karen Khachanov (25°) por 4-6, 6-2, 2-6, 6-4 y 6-4 y el estadounidense John Isner (34°) venció al serbio Filip Krajinovic (41°) por 7-6 (8-6), 6-1 y 7-6 (7-5).

En el cuadro de damas, la rusa Daria Kasatkina (37°) venció a la suiza Belinda Bencic (11°) por 6-2 y 6-2; la bielorrusa Victoria Azarenka (16°) a la dinamarquesa Clara Tauson (90°) por 7-5 y 6-4; la checa Marketa Vondrousova (21°) derrotó a la francesa Harmony Tan (149°) por 6-1 y 6-3.

Además, la checa Katerina Siniakova (68°) dio cuenta de la rusa Veronika Kudermetova (30°) por 7-6 (9-7), 5-7 y 7-5; la estadounidense Madison Keys (24°) a la canadiense Leylah Annie Fernández (69°) por 6-1 y 7-5 y la española Paula Badosa (35°) superó a la montenegrina Danka Kovinic (62°) por 6-2 y 6-0.

Olivo y Etcheverry, en cuartos de final en Biella, Italia

Los tenistas argentinos Renzo Olivo y Tomás Martín Etcheverry avanzaron ayer a los cuartos de final del Challenger de Biella, en Italia, que repartirá premios por un total de 44.820 euros, al superar al peruano Juan Pablo Varillas y al serbio Nikola Milojevic, respectivamente.

Olivo, nacido en Rosario y ubicado en el puesto 208° del ranking mundial de la ATP, superó al peruano Varillas (130°) por 6-3 y 7-6 (7-1), luego de dos horas de partido.

El rosarino, de 29 años, se había presentado el lunes último con una victoria sobre el brasileño Joao Menezes (211°) por 6-4 y 6-3, y jugará en los cuartos de final con el brasileño Felipe Meligeni Rodríguez Alves (236°), quien ayer derrotó por los octavos de final al eslovaco Martin Klizan (176) por 6-2 y 6-4.

En tanto Etcheverry, nacido en La Plata hace 21 años y situado en el lugar 220° del escalafón ecuménico del tenis, venció previamente al serbio Milojevic (140) por 7-5 y 6-3, tras una hora y 58 minutos de juego.

Etcheverry le había ganado anteayer en la ronda inicial al francés Maxime Janvier (226°) por 4-6, 6-3 y 6-0, y en la próxima fase confrontará ante el polaco Kacper Zuk (173°), quien eliminó más temprano al italiano Andrea Pellegrino (235°), al vencerlo por 7-5 y 7-5.

El otro argentino que sigue en carrera, el santiagueño Marco Trungelliti (237°), le ganó en la ronda inicial también el martes al francés Hugo Grenier (264°) por 6-0 y 6-2, y jugará hoy en octavos de final frente al italiano Lorenzo Giustino (178°).

En el caso de instalarse en los cuartos de final, Trungelliti, de 31 años, jugará mañana viernes ante el italiano Jacopo Berrettini (532°) o frente al indio Ramkumar Ramanathan (216°).