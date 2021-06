Con el hecho de volver a jugar, Suárez Navarro “ganó” su propio partido

El 1 de septiembre de 2020, Carla Suárez Navarro transmitía al mundo por medio de las redes sociales, sentada en una cama de un centro hospitalario, que los médicos le habían diagnosticado Linfoma de Hodgkin, un cáncer que se origina en los glóbulos blanco y afecta al sistema linfático en general. En ese momento, la tenista española, que tenía 31 años y se ubicaba en el puesto 71 del ranking mundial de la WTA, tenía decidido antes de esta circunstancia tan particular en su vida que esa sería la última temporada en el circuito profesional.

La detección de la enfermedad fue precoz y la propia Carla informó que se sometería a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia (ocho y quince, respectivamente) durante los próximos seis meses.

La tenista española se propuso que el cáncer no iba a vencerla y que no terminaría su carrera tendida en una cama.

El apoyo del resto de los tenistas del circuito y de todos los deportistas en general fueron un sostén vital en el proceso de recuperación de Carla, que el pasado 22 de abril anunció también por la redes sociales que había culminado el tratamiento con un mensaje -donde agradeció a todos los que de alguna manera había contribuido en su recuperación- con dos palabras: “estoy curada”.

Durante el tratamiento, mientras que el mismo se lo permitió, Carla siguió entrenando y se puso como objetivo regresar en el polvo de ladrillo de Roland Garros. Y ese sueño de la española se hizo realidad ayer, en la tarde parisina ,para enfrentar a la estadounidense Sloane Stephens (59).

Suárez Navarro, 118 del escalafón mundial, aunque supo estar en la sexta colocación en febrero de 2016, entró en el court Simonne-Mathieu con aplausos del poco público que había en las gradas como consecuencia de las medidas restrictivas por el Covid.

La española había disputado el último cotejo el 25 de febrero de 2020 por la segunda ronda del Open de Qatar donde cayó frente a la checa Petra Kvitova por 6-4, 3-6 y 0-6.

Ahí decidió poner freno a su carrera por los constantes malestares que arrastraba y poner en manos de los médicos que le detectaron cáncer.

A pesar del parate y el estado emocional, Carla jugó de igual a igual a Stephens. Al final terminó cayendo 6-3, 6-7 (4) y 4-6 después de dos horas y 24 minutos de juego. El resultado es lo de menos, ya que Suárez Navarro está de vuelta después de haber “ganado” el partido más importante de su vida