Ilan Schnaider, maestro del ajedrez, realizará una actividad en Rojas

El joven ajedrecista, Ilan Schnaider realizará una serie de actividades en Rojas, el próximo viernes 15 y sábado 16 de noviembre. Schnaider es un talento dentro del ajedrez; entre sus logros, se destaca haber sido tricampeón argentino, campeón panamericano y sudamericano; número uno Sub 8 a nivel mundial año 2019 Ritmo Clásico; número uno Sub 9 a nivel mundial año 2020 Ritmo Clásico; número uno Sub 13 a nivel mundial año 2024 (actualmente) Ritmo blitz (ajedrez relámpago); Maestro nacional en 2022 - el segundo más joven en la historia del ajedrez argentino- ; Maestro Internacional 2024 -el segundo más joven en la historia del ajedrez argentino.

El joven es considerado un prodigio a nivel nacional como internacional, en la última semana de diciembre participará del Mundial de ajedrez blitz y rápido en New York, EEUU, invitado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Según indicaron los organizadores de este evento, el ajedrecista brindará una charla abierta para alumnos de escuelas primera y secundarias, además de una conferencia de prensa a los medios (viernes 15), mientras que el sábado 16 participará de un Torneo Abierto, en el Centro Cultural Ernesto Sábato. El torneo se jugará a 9 rondas en sistema suizo.

Para informes e inscripción: 2475-434212.