“El Peque" Diego Schwartzman confía en poder ser sorpresa ante Novak Djokovic

El tenista Diego Schwartzman, quien venció en la tercera ronda del Abierto de Australia por 6-2, 6-3 y 7-6 (9-7) al serbio Dusan Lajovic, mostró su felicidad tras la victoria y remarcó que ahora “quiere ser la sorpresa” y vencer al serbio Novak Djokovic en la próxima ronda, mañana.

“Me volví a sentir muy bien. Los primeros dos sets sobre todo. En el tercero tuve algunos sube y baja y él tuvo la chance de llevarme al cuarto. Pero, por suerte, fue muy bueno mi día y no pudo. Por ahora lo hice bien, jugando en un muy buen nivel y lo que queda es tratar de dar la sorpresa”, destacó el número 14 del mundo.

“El Peque” Schwartzman, de gran presente en el torneo, venció en su debut al sudafricano Lloyd Harris por 6-4, 6-2 y 6-2, al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-1, 6-4 y 6-2 en segunda ronda. Aún no cedió un solo set en tres partidos jugados, algo que mantiene optimista al mejor tenista argentino del ranking ATP: “Estuve bastante sólido y muy enfocado durante todo el partido. Siempre tratando de tomar cualquier oportunidad que él me daba”.

Con este triunfo, el porteño igualó su mejor clasificación en el Abierto de Australia, algo que había logrado en 2018 cuando fue eliminado por el español Rafael Nadal por 3-6, 7-6 (4), 3-6 y 3-6.

En la próxima ronda, Schwartzman enfrentará al último campeón del torneo, el serbio Novak Djokovic, quien venció al japonés Yoshihito Nishioka por 6-3, 6-2 y 6-2. Ante esto, aseguró que “enfrentar a Djokovic o Nadal siempre es algo muy lindo”.

Amplió conceptos diciendo que “Jugar contra ellos es algo muy lindo y competir seguido hoy gracias a mi ranking desvela que estoy haciendo las cosas bien. Va a ser un buen partido, jugando de esta manera voy a poder competir muy bien”. Y agregó en tono irónico: “Nadal en Roland Garros es más difícil que Djokovic en Australia. Pero los dos son grandes campeones y compararlos de una manera u otra es muy difícil”.

En tres enfrentamientos disputados, Schwartzman nunca pudo ganarle al número dos del mundo, el último partido fue en el ATP Masters 1000 de Roma en 2019, donde perdió por 6-3, 7-6(2) y 6-3.

A pesar de la estadística negativa, sabe que deberá mejorar el nivel si quiere pasar de ronda: “Tengo que mantener mi juego, mejorar en algunas cuestiones más, no permitirme un sube y baja y estar siempre a mi mejor nivel para tener chances contra él”.

La ilusión de Pella terminó con Fognini

El argentino Guido Pella fue eliminado ayer en la tercera ronda del Abierto de Australia de tenis al caer ante el italiano Fabio Fognini por 7-6 (7-0 el tie beak), 6-2 y 6-3 y ahora el europeo jugará en octavos de final ante el estadounidense Tennys Sandgren

Pella (25° en el escalafón mundial) quedó afuera del primer Grand Slam de la temporada en dos horas y nueve minutos de partido.

Fognini (12°), que había jugado entre la primera y segunda ronda siete horas y 43 minutos, en dos extenuantes partidos a cinco sets ante el estadounidense Reilly Opelka y el australiano Jordan Thompson, enfrentará en octavos de final a Sandgren que eliminó en tercera ronda a su compatriota Sam Querrey por un triple 6-4.

Mena y Cerúndolo definen hoy la preclasificación del Argentina Open 2020

Los porteños Facundo Mena (tercer preclasificado) y Francisco Cerúndolo (quinto) disputarán hoy la final de la preclasificación (Pre Tournament) del Argentina Open de tenis, que se llevará a cabo entre el 8 y 16 de febrero venidero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, del barrio de Palermo.

Mena, ubicado en la posición 204 del ranking mundial ATP, dio uno de los batacazos de la jornada al derrotar por un doble 6-4 al estadounidense nacionalizado argentino Andrea Collarini (192).

En tanto, Cerúndolo (228) alcanzó uno de los mejores triunfos de su novel carrera (tiene 21 años), al doblegar al santafesino Facundo Bagnis (135 y máximo favorito), por 7-5 y 6-2.

El duelo de hoy comenzará a la hora 11 y será emitido por la señal de cable TyC Sports. En los antecedentes previos, Cerúndolo domina la estadística por 2-0, tras vencer a Mena en un Future Uruguay (2016) y en el challenger de Columbus (2019).

El ganador de este certamen recibirá una invitación al cuadro principal del Argentina Open 2020.

En tanto el sábado 8 y domingo 9 del mes próximo se jugará la habitual clasificación para el cuadro principal, que se iniciará el lunes 10 y tendrá como principales figuras al austríaco Dominic Thiem (5 del mundo), al italiano Marco Berretini (8 del ranking mundial), a los argentinos Diego Schwartzman (14) y Guido Pella (25) y al croata Borna Coric (28).