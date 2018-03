Del Potro busca hoy ser finalista del Master 1000

El tandilense Juan Martín Del Potro jugará hoy desde la hora 14 de nuestro país, televisado por ESPN, ante el estadounidense John Isner por las semifinales del Masters 1000 de Miami, buscando su tercer título consecutivo tras ganar en Acapulco y el Masters 1000 de Indian Wells.

Del Potro, ubicado actualmente en el sexto puesto del ranking ATP, se medirá con Isner (17) por décima vez. En el historial entre ambos, el argentino le ganó en seis de los nueve partidos en los que se enfrentaron. La última ocasión en la que estuvieron frente a frente fue en los cuartos de final de París 2017 y se impuso el estadounidense de 2,08 metros.

"Delpo", de 29 años, terminó con muchos dolores después del partido de cuartos de final que le ganó al canadiense Milos Raonic (20) por 5-7, 7-6 (7-1) y 7-6 (7-3), en dos horas y 52 minutos, en lo que fue el 15º triunfo seguido.

"Si me quedaba algo de energía, esta noche la gasté toda", declaró Del Potro luego del partido, al que calificó de "agotador, física y mentalmente". "Física y mentalmente estoy con lo justo. Tengo dolores por todo el cuerpo. Espero estar bien para semifinales", expresó, quien tuvo como mayor virtud en el encuentro ante Raonic el no bajar los brazos, ya que su rival lo exigió mucho más que cuando se enfrentaron en Acapulco dos semanas atrás. La gente estuvo del lado del argentino en el Crandon Park, aunque ahora que enfrentará al local Isner seguramente el apoyo no será el mismo.

El local viene con menos desgaste físico, ya que en cuartos venció al surcoreano Hyeon Chung (19º) por 6-1 y 6-4, en una 68 minutos de juego, y en octavos, el estadounidense sacó de carrera al croata Marin Cilic (3 del mundo).

De ganar el Abierto de Miami, algo nunca alcanzado por ningún tenista argentino, Del Potro se convertirá en el Nº 3 del mundo, llegando así a la mejor clasificación profesional de su carrera, y si "Delpo" pierde con Isner, seguirá sexto en el escalafón.