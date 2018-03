Juan Martín del Potro quedó a tres victorias del podio en el ranking mundial, tras vencer a Krajinovic en octavos

El tenista argentino Juan Martín del Potro quedó a solamente tres victorias de llegar al número 3 del mundo, la que sería la mejor ubicación de su carrera. El tandilense, de 29 años y actual 6° del circuito, derrotó por 6-4 y 6-2 al serbio Filip Krajinovic (27° del tour y finalista de París Bercy 2017), en 1h23m, y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami.

Milos Raonic será su rival este miércoles.

Si el ex número 4 del tour conquista el torneo en la Florida el domingo próximo, llegará al podio del ranking, desplazando al croata Marin Cilic, actual 3°, que perdió en 8vos de final ante John Isner por 7-6 [7-0] y 6-3.

Se trata de algo impensado no hace muchos años, cuando no hallaba soluciones luego de tres cirugías en la muñeca izquierda.

Como ocurre muchas veces durante los partidos de Del Potro, el argentino tuvo un rendimiento de menor a mayor. La diferencia fue muy marcada. Comenzó fastidioso con el viento que cruzaba el court central del Crandon Park y hacía agitar las palmeras del complejo. Con movimientos aletargados, sin electricidad en las piernas y con el ceño fruncido, padeció el primer tramo del partido.

Del Potro y Raonic se enfrentarán hoy, en Key Biscayne, no antes de las 22 de la Argentina.

El historial con el canadiense está igualado 2-2, aunque el tandilense ganó hace pocos días, en las semifinales de Indian Wells: 6-2 y 6-3.