Tras tres meses, Nadal volvió con un triunfo contundente

El tenista español Rafael Nadal, que anunció que este podría ser su último año como profesional, volvió a jugar, ayer, tras más de tres meses, y obtuvo un contundente triunfo, por 6-2 y 6-3, sobre el italiano Flavio Cobolli, por la primera ronda del ATP 500 de Barcelona.

Nadal, que había jugado oficialmente por última vez a principios de enero en el ATP de Brisbane, se mostró muy sólido en su superficie favorita, el polvo de ladrillo, y prácticamente no le dio chances a su rival. Hoy, Nadal tendrá una durísima prueba, ya que se enfrentará al australiano Alex de Miñaur (11°) en la segunda ronda del torneo que ganó en 12 ocasiones (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 y 2021).

Esta gira podría marcar el final de la carrera profesional de Nadal, que casi no disputó partidos en las últimas dos temporadas debido a varias lesiones.

"Me tomo esto como mi última participación en el Godó. No sé lo que pasará en el futuro, pero voy a intentar darme mi mejor oportunidad", dijo este lunes el mallorquín en una conferencia de prensa. La gira de Nadal seguiría, de no mediar inconvenientes, con los Masters 1000 de Madrid y Roma, para finalmente llegar de la mejor manera posible a Roland Garros, el Grand Slam que ganó en 14 ocasiones.