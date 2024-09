Continúa la Liga Regional de Maxi Vóleibol

Tres equipos del Club Junín siguen compitiendo la Liga Regional de Maxi Vóleibol, que organizan la entidad albirroja y el Club Sarmiento de nuestra ciudad.

Los resultados que se registraron durante la disputa de la segunda fecha, fueron los siguiente:

Alsina de Los Toldos 2 vs. Club Junín Belén "B" 0.

Deportivo Baigorrita 2 vs. Club Junín Belén "A" 0.

Club Junín Tati 1 vs. Alsina de Los Toldos 2.

Club Junín Belén "A" 2 vs. Club Junín Belén "B" 1.

Club Junín Tati 2 vs. Sarmiento Gaspar 0.

Posiciones y la próxima fecha

Con los resultados que se registraron, así quedaron conformadas las posiciones:

Alsina de Los Toldos, 14 puntos; Deportivo Baigorrita y Sarmiento Gaspar, 10; Club Junín Tati, 7; Club Junín Belén "A", 6; Compañía General de Salto Argentino, 3; y cierra el elenco del Club Junín Belén "B", con un punto.

En cuanto a la tercera fecha de este campeonato se va a disputar el domingo 27 del venidero mes de octubre.