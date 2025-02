Continuará mañana el certamen de vóley NuproAgro, para damas y caballeros

Proseguirá mañana el torneo de vóleibol libre para varones y damas que organiza el Club Sarmiento de nuestra ciudad y que cuenta con la participación de varios equipos, en ambas ramas.

Recientemente, se jugó la segunda fecha y estos fueron los resultados que se registraron en varones y mujeres:

Sarmiento Gaspar 2 vs. Baigorrita 1; Sarmiento Agustín Blanco 2 vs. Saque Fácil 0; Club Junín 2 vs. Yutaboon 1; Sarmiento Agustín Verde 0 vs. Los 7 Enanitos 2; Furia 2 vs. Saque Fácil 0; Las Pepas 2 vs. Sarmiento Agustín Verde 0; Pendex 1 vs. Real Crema 2; Telechea 0 vs. El Rejunter 2; Recién me levanto 2 vs. Real Crema 0; y El Rejunter 2 vs. Pendex 0.

Las posiciones

Las posiciones quedaron así conformadas luego de la segunda fecha:

Damas, zona "A": Los 7 Enanitos, 6 puntos; Club Junín, 5; Las Pepas, 4; Yutaboom, 3; y Sarmiento Agustín Verde cierra sin unidades cosechadas.

Damas zona "B": Baigorrita, 7 puntos; Sarmiento Gaspar y Furia, 4; Sarmiento Agustín Blanco, 3; y no ha reunido unidades el equipo de Saque Fácil.

Caballeros: Rejunter, 8 puntos; Recién me levanto, 7; La real crema, 5; Pendex, 4 y completa Tellechea, sin unidades.

La tercera fecha se va a disputar mañana jueves en el gimnasio del Club Sarmiento.