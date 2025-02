Comenzó el torneo NuproAgro de vóleibol

Comenzó la séptima edición del tradicional torneo NuproAgro de vóleibol libre, para damas y caballeros, un clásico de las noches de verano que se lleva adelante en el moderno gimnasio del Club Atlético Sarmiento de Junín.

Los partidos de la jornada inicial arrojaron estos resultados:

Club Junín 2 vs. Sarmiento Agustín Verde 0; Sarmiento Agustín Blanco 0 vs. Baigorrita 2; Las Pepas 1 vs. Yutaboom 2; Sarmiento Gaspar 2 vs. Furia 1; 7 Enanitos 2 vs. Las Pepas 0; Baigorrita 2 vs. Saque Fácil 0; Tellechea 0 vs. La Real Crema 2; Recién me levanto 2 vs. Pende 0; El Rejunter 2 vs. Recién me levanto 1; y Tellechea 0 vs. Pende 2.

Las posiciones quedaron así:

Damas zona "A": Club Junín y 7 Enanitos, 3 puntos; Yutaboom, 2; Las Pepas, 1 y Sarmiento Agustín Verde, 0.

Damas grupo "B": Baigorrita, 6 puntos; Sarmiento Gaspar, 2; Furia, 1; Sarmiento Agustín Blanco y Saque Fácil, 0.

Caballeros: Recién me levanto, 4 unidades; Pende y La Real Crema, 3; El Rejunter, 2; y cierra Tellechea, sin unidades.

La segunda fecha se disputará el venidero jueves 13 de febrero, con partidos de varones y damas.

Planteles del CAS de pretemporada

El pasado lunes iniciaron los trabajos de pretemporada los planteles de vóleibol del Club Atlético Sarmiento, con epicentro en su nuevo gimnasio y con miras a los torneos anuales que organizará la Federación.

Más de doscientos chicos se sumaron a la actividad en el nuevo recinto del CAS, recientemente inaugurado, siendo los siguientes los horarios dispuestos de los entrenamientos:

Varones: Sub-12 y Sub-14, martes y jueves a las 20 hs en la sala de vóley.

Sub-16 y Sub-18, martes y jueves a las 18.30, en el gimnasio de vóleibol.

Damas: Sub-12, lunes y miércoles a las 18.30.

Sub-13 y Sub-14, lunes, miércoles y viernes a las 19.30.

Sub-15, lunes, miércoles y viernes a las 9.30 hs.

Sub-16 y Sub-18, lunes, miércoles y viernes a las 18 hs.

Por otra parte, la categoría Recreativa regresa a los entrenamientos la próxima semana, con prácticas los días martes y jueves desde la hora 19.

El Minivóley, en tanto, retornará a las prácticas el 18 del corriente, los martes y jueves desde las 18 horas.