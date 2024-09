Disputaron una nueva jornada del torneo de Maxi Hockey Femenino

Se disputó una nueva fecha del torneo de Maxi Hockey Femenino, competencia en la cual participan equipos de nuestra ciudad y de la zona.

En un marco de camaradería y confraternidad, Los Miuras de Junín jugó cuatro partidos, en su cancha del barrio Cerrito Colorado y estos fueron los resultados que obtuvieron:

Los Miuras 0 vs. Rivadavia 1; Aimará 0 vs. Los Miuras 3; Ascensión 2 vs. Los Miuras 0; y Rivadavia 1 vs. Los Miuras 0.

La intermedia jugó frente a Gimnasia (P)

Por su parte, el equipo de Intermedia de Los Miuras se presentó por una nueva fecha del torneo de esa divisional de hockey sobre césped.

Las "Toritas" de nuestra ciudad perdieron ajustadamente, por 2 a 1, frente al conjunto representantivo del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino.