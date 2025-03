Impulso al Hockey Femenino de la Región

Comenzaron a delinear la temporada 2025 para planificar la Liga Regional del Noroeste de Hockey Femenino en una reunión que tuvo lugar en la sede de la Asociación Mutual Club Social Ascensión.

El evento contará con la participación de equipos de distintas localidades de la Región. Así, el certamen reunirá a los siguientes clubes: Social y Singlar de Ascensión; 12 de Octubre y Colonial de Ferré; Arenales FC; La Loba de Junín; Círculo de Colón; Newbery de Rojas; Sarmiento de Vedia; Teodelina FC; Puerto de San Gregorio y la Municipalidad de Leandro N. Alem.

La fecha de inicio aún está por confirmarse, pero los clubes deberán presentar al menos tres categorías competitivas (Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera). Además, las categorías infantiles participarán en encuentros recreativos, fomentando la formación y el crecimiento del deporte.