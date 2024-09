La UROBA, con base de jugadores del Club Los Miuras, buscará el título de campeón

Se llevó a cabo la primera jornada del torneo Nacional Desarrollo de para menores de 16 años, organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) que se disputa en el predio del Club Los Miuras de Junín y que concluirá hoy, con la disputa de los encuentros de la fase final.

El seleccionado de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA) tiene en su plantel a doce jugadores de Los Miuras y debutó anteayer en el certamen.

Ganó los dos encuentros que disputó por amplio margen, inicialmente por 29 a 0 contra Andina y luego por 63 a 0 frente al combinado de Cuyo.

Logró así el primer puesto en su grupo y hoy desde las 10.20 enfrentará al seleccionado de Buenos Aires, buscando seguir avanzando en el torneo y llegar a la definición del mismo, que será a las 17.30 con el encuentro final por el título.

Los jugadores de Los Miuras que forman parte del plantel de la UROBA, son los siguientes:

Joaquín Gaab, Valentino Borghetti, Nicolás Lerda, Valentino Sangiovani, Ramiro Di María, Bruno Tuñón, Felipe Angelotti, Facundo Bugallo, Agustín Carle, Felipe D'Ángelo, Tomás Michelle y Agustín Mangoni.

Resultados de las fechas iniciales y programa para hoy

Los resultados generales registrados anteayer en este certamen de Desarrollo, del que paerticipan doce seleccionados, fueron los siguientes:

Buenos Aires 64 vs. Tucumán 0; Rosario 15 vs. Misiones 14; Cordobesa 19 vs. Sur 0; Oeste (UROBA) 29 vs. Andina 0; Misiones 20 vs. Salta 0; y Entrerriana 20 vs. Tucumán 5.

Además, Andina 38 vs. Cuyo 7; Mar del Plata 45 vs. Sur 5; Buenos Aires 46 vs. Entrerriana 0; Rosario 41 vs. Salta 0; 63 vs. Cuyo 0; y Mar del Plata 15 vs. Cordobesa 0.

Hoy se van a jugar estos encuentros, buscando los seleccionados participantes llegar a los partidos de definición de este torneo Desarrollo:

A las 9.0m Tucumán vs., Cuyo; y Salta ante Sur; desde las 10.20, Buenos Aires vs. Oeste (UROBA) y a las 11.10, Rosario frente a Mar del Plata.

A partir de las 12, Entrerriana enfrentará a Andina y Misiones contra Cordobesa, destacándose que luego, Oeste jugará el siguiente encuentro ante el perdedor del partido entre los seleccionados de Mar del Plata y Rosario, cotejo previsto para la hora 15.50.