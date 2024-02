La sequía en la Laguna complica cada vez más la actividad pesquera

La actividad pesquera local atraviesa un momento delicado por la sequía de la Laguna de Gómez que, en los años anteriores, fue una fuente de trabajo para muchas personas en Junín. Además, la problemática se suma a la difícil economía del país.

La temporada de pejerrey comienza en marzo, con un panorama complejo para los aficionados de la pesca. Gustavo Walter, quien trabaja junto a hijo Axel, en Pesca Guiada Junín, habló con Democracia y se refirió a la situación de incertidumbre que atraviesa la actividad.

“La situación nuestra es incierta porque, recién en marzo, arrancamos la temporada de pejerrey, pero no se sabe en qué laguna vamos a trabajar. El año pasado, estuvimos con dos tracker trabajando en Cuero de Zorro (Trenque Lauquen), pero está a 300 kilómetros de acá y es un viaje porque tenés mucho dinero de nafta entre la ida y la vuelta”, manifestó.

“Está todo complicado, últimamente estábamos trabajando en La Picasa, pero el año pasado no se trabajó. En Cuero de Zorro, no permiten guías de afuera, pero insistimos un poco y nos dejaron. Hay guías que se fueron a trabajar a Trenque Lauquen, otros a Cochicó, pero todas las lagunas quedan lejos y los viajes son caros y los hospedajes también. No te conviene”, indico.

Walter anticipó los costos elevados que tendrá una guiada para la próxima temporada y se lamentó por el presente de la Laguna de Gómez.

“Las guiadas no sé cuánto se van a cobrar, están hablando algo de 60 mil pesos para cuatro personas, sumado a que tenés 50 mil de nafta. Después tenés que contar la nafta de la lancha, la bajada que nos cobran, no te queda ganancia. Para ir a trabajar a otro lado, tenés que tener, mínimo tres o cuatro guiadas por día. Estamos muy complicados, ya veníamos así por el tema de la pandemia, pero ahora es peor todavía”, aseguró.

“Hace dos veranos atrás, habíamos hablado que se estuvo picando en la Laguna de Gómez. Hasta trabajamos, no mucho, en la Laguna el Carpincho porque estaba saliendo lindo pejerrey. Hay que buscar otros rumbos porque con la pesca estamos complicados”, concluyó.