Uriel Rodrigo Muñoz va a radicarse en Puerto Rico, para competir y estudiar

El destacado y ascendente atleta de nuestra ciudad, Uriel Rodrigo Muñoz (18 años) dará un giro personal y deportivo en el próximo mes de agosto, ya que va a radicarse a Puerto Rico, para seguir despuntando su pasión por las pruebas pedestres y para estudiar a nivel terciario en la Universidad Interamericana de ese país.

El representante de la Escuela de Atletismo "Galas de Junín", cuyo director y entrenador es Gerardo González, dijo a Democracia sobre esta posibilidad: "Luego del último torneo Panamericano, me vio compitiendo un atleta de Puerto Rico, ya que le gustó como competía, mi historial deportivo y me contacto, así que seguramente en agosto viajará hacia ese país, entrenando y estudiando".

La isla caribeña espera a Muñoz, quien comentó seguidamente: "En el último torneo Panamericano U-20 me vio competir y me contactó el técnico argentino Leandro Ghelfi, quien es entrenador del área de medio fondo y de fondo, para que sea parte de la Universidad Interamericana. Esta bueno, porque voy a poder sobrellevar mucho mejor los entrenamientos y los estudios y a largo plazo, será muy importante para mí, porque ya no deberé depender tanto en lo relacionado a poder conseguir el dinero para viajar a competir y dedicarme de lleno a lo mio".

Además Uriel, quien fue reconocido como deportista del año de la temporada 2022 en nuestra ciudad e integrante de la terna final en 2023, en las fiestas anuales del Círculo de Periodistas Deportivos "José Luis Buono", expresó: "Acordé que podré seguir representando a la Argentina en todos los sudamericanos, panamericanos y mundiales y también podré participar de los torneos nacionales que se hagan en nuestro país. Voy a poder realizar además el profesorado de educación física, luego de haber culminado los estudios secundarios, acá en Junín".

Entrena en Cachi, Salta

Actualmente, y hasta fin de febrero, Uriel Muñoz está entrenando en la ciudad salteña de Cachi, a la que se acercan cada vez más atletas, de elite y aficionados.

La localidad salteña está a 2.400 metros sobre el nivel del mar, ideal para beneficiarse con los efectos de la altura en el organismo. Los atletas, como en el caso de Uriel, viajan allí generalmente en la recta final de su preparación para una prueba importante, o en el período de entrenamiento de base de su planificación anual.

El atleta de "Galas de Junin" tiene grandes objetivos deportivos y personales para esta temporada, ademas de lo ya expuesto sobre su residencia futura en Puerto Rico.

Busca su mejor forma para tratar de clasificarse al mundial se hará en Perú, pero anteriormente Muñoz competirá en el provincial, en el nacional y en el sudamericano.

En la distancia de los 800 metros llanos, deberá bajar en 15 centésimas su actual marca y en los 1.500 "recortar" dos segundos, con la exigencia además de coronarse campeón y bajar la marca mínima exigida para poder ir al sudamericano y por ende, tener chances de acceder al mundial 2024.

No es imposible, en marcas está muy cerca y cuenta con chances de poder competir en el sudamericano y en el mundial de Perú, sus principales objetivos deportivos, además de su futura vida en Puerto Rico.