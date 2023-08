La Escuela de Taekwondo Horang-Yi, un club que intenta inculcar valores que se han perdido

La Escuela de Taekwondo Horang-Yi, fundada en el 2016, es uno de los clubes presentes en Lincoln que se encargan, como tantos otros, de brindarles a cada niño, adolescente y, en algunos casos, a los adultos la posibilidad de practicar actividad física.

La institución fue creada por Jorge Mellado, oriundo de San Antonio del Oeste, localidad de Río Negro, pero, desde el 2015, tiene el corazón puesto en Lincoln, ciudad que supo arropar a su esposa y, en la actualidad, a sus dos hijas. Mellado habló con Democracia sobre la actualidad de su Escuela, Horang-Yi, y explicó por qué decidió ponerle ese nombre.

“La escuela cuenta con 16 alumnos, entre pre infantiles, infantiles, cadetes y adultos. Hay un gran número de chiquitos que se vienen sumando”, contó. “La escuela de Lincoln se llama Horang-Yi, tiene el mismo nombre que la institución de mi maestro, y simboliza un tigre, soy un apasionado de ese animal”, comentó.

El director y maestro de la entidad que brinda la práctica del deporte olímpico se refirió a los valores que intenta difundir en su escuela.

“Intento enseñarles algunos de los valores que se fueron perdiendo durante los últimos años. En la actualidad, muchos chicos no dicen ni gracias, ni por favor”, manifestó. “Además, lo que trato de enseñarles a los chicos es que tengan una disciplina con responsabilidad. Mis alumnos, para poder competir, tienen que estar bien en el colegio”, señaló. En la misma línea, Mellado, que comenzó a competir a los 17 años, agregó que “el deporte y el estudio es una guía. Intento que mis alumnos aprendan con el ejemplo. Cuando llegan a un lugar deben pedir permiso y ser respetuosos”.

El oriundo del sur habló sobre una de sus alumnas, de 14 años, que logró clasificar a la final de los Juegos Bonaerenses, y, de esta manera, se convirtió en la primer linqueña en competir en dicha instancia en la categoría lucha.

“Hay una chica, de 14 años, que este año comenzó a competir en lucha, y, en tres meses, logró un montón de cosas, como, por ejemplo, ser la primera linqueña en competir en lucha en la final de los Juegos Bonaerenses”, aseguró.

El profesor de la Escuela Horang-Yi anunció la creación de su propia asociación en Lincoln y afirmó que “va a salir a fines de agosto”.

“Estoy por crear mi propia asociación de taekwondo olímpico, que será la primera en Lincoln. La idea es poder tener la posibilidad de traer el regional de los Juegos Bonaerenses. Además, me permitirá organizar competiciones”, comentó. “La asociación va a salir a fines de agosto. Hace dos meses presenté los papeles. Es casi un hecho. Una vez que salga voy a poder manejarme diferente, porque pertenecerá a la Federación de Taekwondo Bonaerense (FTB)”, indicó.

Mellado, que en 2009 salió campeón en un Torneo Nacional en el Club Huracán, se refirió al buen nivel de taekwondo que hay en la ciudad.

“Lincoln está en un gran nivel de taekwondo, ya que, en mi escuela, hay un representante de la Selección nacional. Además, hay una chica que compite en lucha y logró un subcampeonato provincial”, afirmó. “En Lincoln hay más escuelas de taekwondo, pero son de ITF (internacional), que es otra rama del deporte. En la ciudad, soy el único que enseña la disciplina olímpica”, contó.

Por último, el profesor de la entidad linqueña habló sobre lo que significa el deporte para él y afirmó que “es un estilo de vida”. “El taekwondo, para mí, es un estilo de vida. En mi caso, me levanto temprano y, si me tengo que preparar para un torneo, me acuesto tarde, pero siempre estoy entrenando”, concluyó.