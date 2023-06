Disputaron la tercera fecha del certamen de la Asociación Juninense de Balonmano

La organización dispuso adelantar al tercera fecha del torneo "Apertura" 2023 de la Liga Ajubal (Asociación Juninense de Balonmano), la cual se disputó en la vecina ciudad de Chacabuco.

Allí, los equipos de la categoría mayores femeninos se enfrentaron por los puntos, mientras que algunos equipos masculinos jugaron encuentros amistosos frente a los elencos de la entidad anfitriona, el Club Deportivo y Social 9 de Julio.

Los resultados registrados en esta jornada deportiva, fueron los que seguidamente detallamos:

En damas, Escuela Municipal de Handball de Chacabuco 21 vs. Handball Salto 13; Club Atlético Independiente de Chivilcoy 10 vs. Escuela Municipal de Handball de Chacabuco 31; Handball Salto 19 vs. Independiente de Chivilcoy 11 y Escuela Municipal de Chacabuco Juveniles 26 vs. Escuela Municipal de Handball de Chacabuco Mayores 17, habiendo quedado libre el Club Atlético River Plate de Junín.

Amistosos caballeros: Club Social y Deportivo 9 de Julio (Ch.) 37 vs. Rivadavia de Junín "B" 19; y Rivadavia de Junín "A" 28 vs. Club S. y D. 9 de Julio de Chacabuco 30.

Posiciones y la próxima fecha

Disputada la tercera fecha en damas, encabeza las posiciones la Escuela Municipal de Chacabuco Juveniles, con 50 puntos, seguida por el elenco de Mayores de la propia E.M.H. chacabuquense, que tiene 40 unidades.

Por su parte, Handball Salto reúne 30 puntos; River Plate de Junín suma 10 y el Club Atlético Independiente de Chivilcoy también acumula 10 puntos.

La próxima fecha se disputará el domingo 2 de julio en la vecina ciudad de Colón donde se disputará la cuarta fecha del "Apertura" 2023 en damas y en caballeros, con la participación de los equipos de Rivadavia de Junín (masculino) y el femenino del Club Atlético River Plate de nuestra ciudad.