El atleta juninense Leandro Tecce competirá en el Gran Prix Internacional del Mercosur, que se realizará el 3, 4 y 5 de marzo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Tecce representará a Junín y a Argentina en lanzamiento de bala, disco, martillo y martelete.

En una entrevista, el deportista de nuestra ciudad agradeció al Municipio por el acompañamiento permanente en su trayectoria, como también a su entorno familiar y diferentes actores sociales que lo apoyan en la disciplina.

Al respecto, Claudio Yópolo, director de Deportes, manifestó: “Estar cerca de los atletas en su proceso es muy importante, esto es un deporte amateur y vienen trabajando y creciendo hace mucho tiempo; hoy tienen la posibilidad de representar a Argentina a otro nivel, y esto es mérito de ellos”.

“Venimos trabajando con Leandro (Tecce) hace tiempo, y vemos el compromiso que tiene él, tanto como muchos deportistas en otras disciplinas, tenemos la suerte de que Junín tiene muchos deportistas que nos representan muy bien, a Argentina, a Junín y al Municipio; es un trabajo en conjunto el que venimos haciendo, estar cerca de los atletas es importante para su desarrollo”, afirmó.

A su vez, el funcionario destacó que “hoy para nosotros es un orgullo que Leandro (Tecce) vaya al Sudamericano a participar, si puede traer un podio bien, pero más allá de los resultados nos pone felices el hecho de que pueda participar y sabemos que se preparó mucho para esto”.

Por su parte, Tecce expuso: “Estoy muy agradecido con el Municipio, siempre me apoyaron y me ayudaron, están con nosotros permanentemente y comprometidos en todo momento y nunca me soltaron la mano; esto es gratificante, voy a dar todo lo mejor de mí”.

Seguidamente, el atleta hizo mención a la competencia en sí: “Tenemos un Torneo Sudamericano Máster el 3,4 y 5 de marzo, en el cual venimos trabajando con Claudio (Yópolo) y con Carlos (Castillo) desde hace más de un año, y realmente tenemos buenas expectativas para poder llegar a hacer algún podio en esta competencia representando a Argentina, al Gobierno de Junín y al Gimnasio Growth”.

“El entrenamiento es correcto, estamos haciendo las cosas bien, nos cuidamos muchísimo y la verdad que esta es una etapa que tiene su proceso y hay que disfrutar en el transcurso. Como deportista quiero transmitir eso a otros deportistas, que las emociones no los perjudiquen y que disfruten lo que hacen”, agregó Tecce.

Para cerrar, agradeció a quienes lo apoyan en su disciplina y comentó que “en este viaje me acompañan además otros actores sociales, como Bodega ‘Cajón Azul Junín’, ‘City Rock’, ‘Qué onda perro’, ‘Gym Growth’, ‘Pizzería Alvear’, ‘Quinchos Junín’, familia y amigos, eso habla de un compromiso de la gente de Junín con el deporte amateur”.

Para finalizar, Carlos Castillo, entrenador físico de Tecce, se refirió al atleta y opinó: “Es una persona muy aplicada, venimos trabajando con él hace más de un año y tiene una buena preparación, tiene responsabilidad y disciplina y en base a esto, son muchas las expectativas que tenemos para este torneo; creo que lo va a hacer muy bien representando a la ciudad”.