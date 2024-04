Uriel Muñoz, sobre su decisión de irse a Puerto Rico: “Quiero buscar una mejor versión de mí”

Son muchos los atletas argentinos que deciden continuar con su trayectoria en el exterior debido las trabas que encuentran en Argentina. Uriel Muñoz será uno de los tantos deportistas que emigrarán para seguir en el alto rendimiento.

El juninense se radicará en Puerto Rico a principios de agosto gracias a una beca deportiva. Allí continuará con su intachable carrera, pero también seguirá diseño gráfico en la Universidad Interamericana.

En diálogo con Democracia, Muñoz comentó: “La beca deportiva llegó a través del entrenador de la Universidad Interamericana. Él es argentino y desde el 2017 vive en Puerto Rico. En el Panamericano del año pasado estaba como jefe de área de medio fondo y me ofreció esta gran posibilidad”.

“Me gustó la propuesta. A principios de agosto voy a estar instalado en Puerto Rico. Se me hizo fácil decidir porque venía planificando irme al exterior”, confesó.

El campeón sudamericano en 800 metros se refirió al nivel que tiene el país puertorriqueño y señaló: “El nivel del atletismo en Puerto Rico es alto a pesar de ser un país chico. Hay buenos atletas para entrenar”. Además, el atleta de la Escuela Galas de Junín indicó que “en el proceso pasan miles de cosas, pero la decisión la tomé porque quiero seguir con los estudios para bancar mi carrera deportiva”.

“Quiero buscar una mejor versión de mí”

“Quiero buscar una mejor versión de mí, tanto en mi vida personal como profesional. Quiero obtener el título universitario y mejorar mi rendimiento en la pista”, contó. Y agregó: “Venía planificando irme a estudiar y entrenar afuera porque en Argentina es complicado. En el exterior te facilitan un montón las cosas para competir en el alto nivel”.

Sin embargo, Muñoz reconoció que “para todo atleta, irse del país de uno es una pena, pero es para el bien mío”.

Mundial U-20, el próximo gran objetivo

Luego de su viaje a Puerto Rico, el atleta local tendrá, a fines de agosto, una competencia que viene planificando desde el 2023: el Mundial U-20 que se desarrollará en Lima, Perú.

“Lo llevo tranquilo, lo estoy normalizando. Prefiero que las cosas fluyan. Las competencias las tomamos en serio un mes antes para no volvernos locos. No soy de ponerme ansioso para no generar un inconveniente a la hora de competir”, dijo.

No obstante, el juninense no sacó presión de encima y aseguró que “tenemos más para dar. Queremos estar presentes en las dos finales del Mundial”.

Llegar al máximo rendimiento siempre cuesta, el objetivo final esconde mucho trabajo detrás. “Es un gran logro porque lo venimos planificando desde el año pasado, cuando sabíamos que estábamos para clasificar”, contó el alumno de Gerardo González en diálogo con este diario.

En la misma línea, amplió: “Estoy muy contento porque cuesta llegar a este nivel. Me llena de orgullo. Apostamos a dos objetivos complicados, pero no es imposible agarrar una medalla en el Mundial”. Pero antes del torneo que será en Perú, el deportista de Junín tendrá dos competencias sumamente importantes por delante. “Tenemos el Sudamericano U-20 y el Nacional de la misma categoría en junio. Estamos mejor que nunca”.

“En mi categoría, en cuanto a marcas, soy el segundo más rápido de toda la historia de la U-20. Estamos muy contentos. Además tengo los dos récord provincial en 1.500 y 800 metros”, comentó.

“Mi sueño es disputar los Juegos Olímpicos”

“Mi sueño es disputar los Juegos Olímpicos, es el deseo de todo atleta. Pero seguir en el alto nivel también es un sueño”, expresó Muñoz. Además, vaticinó sus próximos años y aseguró: “Me veo de buena manera en el futuro, estamos enfocados a largo plazo. Quiero participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026. Estadísticamente tenemos la posibilidad de estar presentes”.