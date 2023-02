El municipio recibió a Leandro Tecce en la antesala de su debut en el Sudamericano

El director de Deportes de la municipalidad, Claudio Yópolo, recibió ayer al atleta local Leandro Tecce, quien tal como informó recientemente Democracia, participará en el Grand Prix Sudamericano de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el próximo 3, 4 y 5 de marzo.

“Estar cerca de los atletas en su proceso muy importante, esto es un deporte amateur y vienen trabajando y creciendo hace mucho tiempo; hoy tienen la posibilidad de representar a Argentina a otro nivel, y esto es mérito de ellos”, afirmó Yópolo.

“Venimos trabajando con Leandro (Tecce) hace tiempo, y vemos el compromiso que tiene él, tanto como muchos deportistas en otras disciplinas, tenemos la suerte de que Junín tiene muchos deportistas que nos representan muy bien, a Argentina, a Junín y al Municipio; es un trabajo en conjunto el que venimos haciendo, estar cerca de los atletas es importante para su desarrollo”, agregó.

A su vez, el funcionario destacó: “Para nosotros es un orgullo que Leandro vaya al Sudamericano. Si puede traer un podio, bien, pero más allá de los resultados nos pone felices el hecho de que pueda participar y sabemos que se preparó mucho para esto”.

Por su parte, Tecce reflexionó: “Estoy muy agradecido con el municipio, siempre me apoyaron y me ayudaron, están con nosotros permanentemente y comprometidos en todo momento y nunca me soltaron la mano; esto es gratificante, voy a dar todo lo mejor de mí”.