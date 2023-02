Juegan en el Club Sarmiento la segunda fecha del campeonato de Maxi Vóleibol

Mañana jueves continuará la disputa de la quinta edición del tradicional certamen de Maxi Vóleibol que organiza el grupo encargado de este deporte en el Club Atlético Sarmiento de Junín.

Se compite en el gimnasio "Juan Roberto Macario" del "verde" (con acceso por Necochea 25), tanto en caballeros (compiten cinco equipos) como en damas, certamen femenino que juegan ocho conjuntos, divididos en dos zonas de cuatro elencos.

Los grupos están así conformados:

Femenino, zona 1: Power; Club Alsina de Los Toldos; Deportivo Baigorrita y Club Junín Belén.

Zona 2: Sarmiento Rosa; Plan "B"; Club Junín Tati y Sarmiento Negro.

Caballeros: Club Banco Nación; Los Cojudos; Club Junín; La Scaloneta; y El Rejunte, pidiendo los organizadores que los jugadores de los equipos participantes concurran algunos minutos antes del inicio de su encuentro, para agilizar la competencia.

Los partidos para mañana

La segunda fecha tiene estos encuentros y horarios previstos:

Cancha 1 (la de básquetbol): En damas, desde las 20.30, Sarmiento Negro vs. Plan B; a las 21.30, Baigorrita frente a Alsina de Los Toldos; a las 22.30 en varones, Scaloneta vs. Banco Nación y también en caballeros, desde las 23.30 confrontarán Club Junín ante Banco Nación.

En cancha 2 de vóleibol: En damas, desde las 20.30 dirimirán Sarmiento Rosa vs. Club Junín; y a las 21.30, Power vs. Club Junín Belén.

Caballeros: A partir de las 22.30, Club Junín frente a Cojudos, y a las 23.30, El Rejunte ante Scaloneta.

Los organizadores informaron que se dispone de un esmerado servicio de cantina para quienes concurran a presenciar la jornada deportiva y destacaron que en breve comenzará la construcción del gimnasio para desarrollar exclusivamente actividades de vóleibol.

El nuevo recinto va a constar de dos canchas con medidas reglamentarias para la práctica de este deporte, que sigue creciendo tanto en el Club Sarmiento, en nuestra ciudad y en la zona.

Resultados de la primera jornada

Los resultados registrados, por la fecha inicial, fueron los siguientes:

Power 0 vs Alsina de Los Toldos 2; Sarmiento Rosa 2 vs. Plan "B" 0, en damas, y en caballeros, Cojudos superó por dos sets a cero a Club Banco Nación.

Además, en damas, Deportivo Baigorrita derrotó 2 a 0 a Club Junín Belén; Sarmiento Negro 2 vs. Club Junín Tati 1, mientras que en caballeros, Cojudos superó por dos sets a cero a El Rejunte.