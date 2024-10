Más de 1000 personas participaron del III Congreso Multidisciplinario de la UNNOBA

Con la participación de más de 1000 personas, se realizó el III Congreso Multidisciplinario, que además contó con 75 disertantes, 40 empresas y alrededor de 120 presentaciones en sesiones de poster.

Fue organizado por la UNNOBA a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia y abarcó diferentes áreas de conocimiento, entre ellas, biociencias, ciencias agrarias, de los alimentos, de la salud, del ambiente, economía y ciencias jurídicas, diseño, genética, ingenierías e informática y otras ciencias sociales.

En esta ocasión durante el Congreso se llevó a cabo una nueva edición de “Punto Experiencias”, un evento que tiene el objetivo que estudiantes y graduadas y graduados de las distintas unidades académicas puedan vincularse con empresas del sector productivo de la región.

Bajo el lema «Ciencia y Vinculación para el Desarrollo», se realizaron diversas actividades específicas organizadas por la dirección de Vinculación Tecnológica con el objetivo de promover el desarrollo de un entorno favorable a la articulación con el medio y la transferencia de conocimientos en la zona de influencia de la UNNOBA, presentando herramientas y experiencias de vinculación y transferencia.

En el acto de cierre los oradores fueron el rector, Guillermo Tamarit y Carolina Cristina, secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA. Ambos coincidieron en la importancia de la investigación para el desarrollo de la universidad y todas sus áreas.

La doctora Carolina Cristina se emocionó a lo largo de su discurso por la excelencia con la que se llevó a cabo este congreso. “Tuvimos la posibilidad de ver el trabajo de investigación de los estudiantes incorporados a los proyectos, desde el inicio de sus becas hasta los resultados finales. Y también la participación de investigadores formados en nuestra universidad, en empresas de base tecnológica, que son empresas basadas en ciencia«, sostuvo. Y aseguró que la coorganización con Punto Experiencias permitió la presencia de las empresas, que dieron charlas a los estudiantes y al mismo tiempo «se pudo mostrar la ciencia y la transferencia que se hace en la UNNOBA».

Asimismo, aprovechó para agradecer a los integrantes de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia «por el gran trabajo realizado» y a todas las áreas de la universidad que participaron de la organización del congreso».

Hacia el final, Tamarit hizo uso de la palabra y destacó la importancia de la realización de estas actividades que son parte de la universidad pública: “En este tiempo que escuchamos decir cualquier cosa de las universidades y quienes lo dicen son quienes menos idea tienen de lo que sucede en las universidades. Nos toca discutir con ignorantes que no han vivido la universidad pública. La mejor manera de defenderla es esto que hacemos todos los días, más y mejor educación».

Los ganadores

El premio a las publicaciones científicas se lo quedó Musci, Juan José con: Upgrading of Tall Fescue Grass Pyrolytic Bioliquid and Catalytic Valorization of The Biofurfural Obtained.

En la sesión de Ingenierías el trabajo ganador fue Evaluación de durezas en proximidades a fisuras generadas por fatiga en uniones de puntos PFSSW, cuyos autores son: Catelli, Pablo; Lombardo, Gianluca; Mateos, Alejandro; Castillo, María José.

En Ciencias de la Salud se llevó el premio el proyecto de Molina, Luciana; Lázzaro, María Mónica; Peralta, Andrea; Curia, Cristina; López, Patricia; Chintio, Paula; Pagano, Susana y Luhaces, Naian llamado: «Escenarios futuros para la enfermería en la Argentina: Empleo de situaciones sanitarias trazadoras en la caracterización de la práctica y la formación profesional”.

En Informática Uribe, Elías; Lencina, Paula y Luhaces, Naian se llevaron el premio con Diseño, elaboración y validación de un modelo de simulador de bajo costo para prácticas de enfermería, laboratorio de simulación de enfermería Nélida Yaryour.

Por su parte en Biociencias ganó el trabajo sobre La localización y actividad transcripcional del Receptor de Andrógenos es dependiente de los receptores Notch en el Cáncer de Próstata, cuyas autoras son: Chimento, Agustina; Herrera Sofía, Prodan Evelyn, Matiacich Emilia y Cristina, Carolina. Mientras que en Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y Otras ciencias Sociales Tarullo, Raquel; Frezzotti, Yanina; Pompei, Sabrina; Chilano, Belén y Craviolatti, Celina se quedaron con el premio al presentar: Violencias digitales por cuestiones de género: sensibilización y alfabetización para docentes del nivel secundario del Distrito de Junín.

En Diseño Somma, Silvio; D´Elia, Verónica y Luaces, Laura presentaron y ganaron con: Diseño editorial en Argentina interpelado por la de colonialidad.

El poster de Ciencias de los Alimentos presentado por Crosetti, Valentina; Gimenez, Paula; Bergamini, Carina; Grigioni, Gabriela y Torres, María José denominado: Optimización de las condiciones de aplicación de un coagulante vegetal liofilizado en la elaboración de quesos de pasta blanda fue el ganador.

En Genética el trabajo Relación mutualista entre Delphacodes kuscheli y simbiontes tipo levadura: un enfoque transcriptómico de Calabresi, Franco; De la fuente, Daniela; Catalano, María Inés; Brentassi, María Eugenia y Pascual, Agustina resultó el premiado.

En Ciencias Agrarias Pinardi, Emiliano; Jaeggi Castagno, Gabriel; Fernandez, Gabriela Paula; Benitez, Verónica y Merino, Mariano ganaron con: Cuantificación del daño causado por cerdos silvestres (Sus scrofa) en un cultivo de maíz (Zea mays) en San Luis, Argentina.

Cepeda Gómez, Jarly; Musci, Juan José; Latorre, Daiana; Schiaffino, Romina; Rodriguez Castellón, Enrique y Lick, Liliana Daniela se llevaron el premio en la sesión de Ciencias de los alimentos con: Peroximonopersulfato activado por óxidos de perovskitas para la degradación de la atrazina.

Los premios correspondientes a los becarios de grado finalizados fue para Sleiman, Yamila; Del Dago, Daiana; Peñas Ballesteros, Andrea e Iglesias, Jualiana con Evaluación de fuentes de resistencia a rayado foliar bacteriano causado por Xanthomonas vasicola pv. vasculorum en maíz y para Acosta, Elías; Castillo, María José y Lima, María Clara con Evaluación mecánica de chapas de acero soldadas por fricción agitación por puntos con proyección.

.Mientras que la premiación para los becarios de grado iniciales fue para Escudero, Luisina; Crosetti, Valentina y Baccarini, Leticia con Potencial probiótico y tecnológico de levaduras autóctonas aisladas de productos lácteos del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (NOBA).