Jugaron una nueva fecha del certamen zonal

Disputaron una nueva fecha del campeonato de Maxi Vóleibol 2019 que organizan los clubes Junín y Sarmiento, y que consta de una fecha mensual, con la participación de varios equipos locales y de la región.

Los resultados registrados en la reciente jornada, que se concretó en el gimnasio “Juan Roberto Macario” del C.A.S., fueron los siguientes:

Club Rivadavia (Michelinas) 0 vs. Baigorrita 2, con parciales de 25-17 y 25-13.

Sarmiento 2 vs. Baigorrita 1, con sets que finalizaron 14-25; 25-14 y 17-15 para el “verde”.

Rojas 2 vs. Los Toldos 0, por no presentación.

Club Junín (Belén) 2 vs. Vedia 1, con parciales de 25 a 20; 21 a 25; y 16 a 14.

Sarmiento 0 vs. Club Junín (Tati) 2 vs. Sarmiento 0, con parciales de 25-9 y 25-12.

Club Junín (Belén) 2 vs. Club Junín (Tati) 1, con sets que finalizaron 21 a 25; 25 a 17; y 15 a 9.

Las Morochas 2 - Los Toldos 0, por no presentación de las toldenses.

Rojas 2 vs. Vedia 0, con sets que finalizaron 25 a 16 y 25 a 11.

Las posiciones

Así quedaron las posiciones:

Club Junín (Tati), 43 puntos; Baigorrita, 36; Club Junín (Belén), 34; Rojas, 29; Vedia, 23; Las Morochas, 22; Sarmiento, 14; Club Rivadavia (Michelinas), 14, y cierra el equipo de Roberts, con 9 unidades.